Le quatrième épisode de la série documentaire de PUBG Mobile Esports mettra en vedette Bigetron Red Aliens et Futbolist

in

Capture d’écran via Tencent

Épisode 4 de Between the Battlegrounds, la série documentaire de PUBG Mobile L’e-sport fera ses débuts le 3 décembre. Il mettra en vedette les champions du monde en titre Bigetorn RA et les champions occidentaux de la Ligue mondiale, Futbolist.

Le quatrième épisode montrera comment les deux équipes champions se préparent pour la scène mondiale. Les deux équipes ont été invitées à concourir en PUBG Mobile le plus grand tournoi d’esports, le PUBG Mobile Championnat mondial (PMGC) saison zéro qui a un prize pool de 2 millions de dollars.

Connexes: Résultats des super week-ends de la PUBG Mobile Championnat mondial saison zéro

Actuellement, Bigetron Red Aliens occupe la deuxième place du classement général du Super Weekend. Ils sont à la traîne de 15 points par rapport aux tops de table, Four Angry Men. Futbolist, quant à lui, occupe la 16e place. Ils ont encore beaucoup de temps pour s’améliorer, car seuls 10 matchs se sont déroulés pendant le Super Weekend.

Le quatrième épisode s’intitule «Be Focused» et sera présenté en première le 3 décembre à 8h30 CT sur YouTube. Les joueurs peuvent le regarder sur le site officiel PUBG Mobile Chaîne YouTube des sports.

Les trois derniers épisodes sont sortis plus tôt cette année. L’épisode trois, sorti la semaine dernière, mettait en vedette les anciens joueurs de Cloud9 Sergey «ADERR» Pomerantsev et Jack «Beowulf» Schultz.