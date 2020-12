Le mode photo Cyberpunk 2077 révélé, et c’est intense

Le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 a publié une bande-annonce pour le mode photo que le prochain jeu présentera, et il est très détaillé. La bande-annonce dure un peu plus de deux minutes et montre que vous pouvez modifier l’ betaion faciale, la pose et la taille de vos personnages, ainsi que les effets et la profondeur de champ de la photo, et bien plus encore.

C’est un fait bien connu que les plus cool des cool ne regardent pas les explosions, et cela ne fait pas exception à Cyberpunk 2077. Vers le milieu de la bande-annonce, vous pouvez voir une retouche photo en cours où un personnage se produit. la V-pose devant une énorme explosion avec une betaion assez joyeuse sur leur visage. Frimer.

La date de sortie de Cyberpunk 2077 arrive enfin le 10 décembre, les fans n’ont donc qu’un peu plus d’une semaine à attendre avant de pouvoir montrer leurs personnages soigneusement personnalisés en mode photo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre très attendu, nous avons créé des guides pratiques sur les chemins de vie, les romances et les armes de Cyberpunk 2077.

Vous pouvez consulter le tweet et la vidéo complète de deux minutes en mode photo ci-dessous si vous voulez en voir plus.

Prenez la pose et capturez vos moments préférés dans Night City avec le mode photo # Cyberpunk2077! Voyez-le en action dans notre dernière vidéo. Dites fromage! 📸 pic.twitter.com/3bqAUsJKzi – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 2 décembre 2020

