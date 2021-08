Nine Perfect Strangers est-elle sur Netflix ? Comment regarder Nine Perfect Strangers en streaming ?

Un amalgame exagéré d’horreur psychologique et de comédie basée sur des personnages, Nine Perfect Strangers est une mini-série dramatique basée sur le best-seller du New York Times 2018 de Liane Moriarty du même nom. Comme le titre l’indique, la série suit neuf étrangers qui ont des cicatrices émotionnelles et psychologiques quelque peu similaires qui les amènent finalement à une retraite New Age quelque part dans les bois californiens. Cependant, une fois sur place, leur vie prend un tournant sans précédent qui les amène à remettre en question leurs choix passés.

Le casting de stars de la série comprend Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Manny Jacinto, Asher Keddie, entre autres. Si des séries comme The White Lotus vous intriguent, alors vous aimerez probablement aussi Nine Perfect Strangers. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

De quoi parle Nine Perfect Strangers ?

Neuf citadins désemparés et surmenés décident de se replier sur eux-mêmes pour guérir des blessures émotionnelles qui les accompagnent depuis des années. Tous finissent par se retrouver à Tranquillum House, une retraite New Age située dans les bois californiens qui répond aux besoins des riches qui ont réalisé qu’ils ne peuvent trouver la paix que par une introspection profonde et un changement radical de leur mode de vie. Là, ils rencontrent Masha, le gourou russe du bien-être peu orthodoxe qui semble aimer pousser les invités à leurs limites spirituelles, ce qui les amène finalement à remettre en question les méthodes utilisées à Tranquillum House pour leur guérison et leur transformation.

Nine Perfect Strangers (Nicole Kidman) - Bande-annonce officielle VF | Prime Video

Lire cette vidéo sur YouTube

Assez rapidement, ils commencent à relier les points et se rendent compte que le mystérieux gourou n’a peut-être pas leurs meilleurs intérêts dans son cœur après tout. Au fil du temps, les invités apprennent les secrets les plus sombres de l’autre et réalisent les véritables motivations de Masha. Si le spectacle semble intéressant, alors vous êtes au bon endroit. Voici toutes les informations de streaming dont vous aurez besoin au cas où vous prévoyez de regarder la mini-série dramatique.

Nine Perfect Strangers est-il sur Netflix ?

Netflix possède l’un des catalogues en ligne de séries tv et de streaming les plus complets au monde. Mais ses offres actuelles n’incluent pas Nine Perfect Strangers.

Où regarder Nine Perfect Strangers en streaming ?

Nine Perfect Strangers est disponible en streaming dans le cadre d’un abonnement à Amazon Prime Video à partir du vendredi 20 août 2021. Si vous êtes déjà abonné, tout est prêt ! En revanche, les nouveaux clients peuvent souscrire un abonnement Prime Video.

Il s’agit d’une exclusivité d’Amazon, vous ne trouverez donc pas la série en streaming sur des plateformes tels que Netflix, Disney+, OCS ou encore Salto.