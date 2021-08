Tower of God saison 2 sur Crunchyroll : Que sait-on sur la suite de l’anime ?

Basé sur une série web sud-coréenne de manhwa écrite et illustrée par SIU, Tower of God ou ‘Kami no Tou’ est un anime télévisé d’action-aventure dark-fantasy. L’histoire tourne autour du vingt-cinquième Bam, qui a passé toute sa vie dans une grotte sombre, regardant une fissure bien au-dessus qui permet à la lumière de passer à peine. Un jour, une fille nommée Rachel arrive par la fissure et apporte avec elle les nouvelles du monde. Au fur et à mesure qu’ils passent plus de temps ensemble, un lien profond commence à se former entre les deux. Cependant, Rachel finit par partir, affirmant qu’elle doit escalader une tour mystérieuse. Si elle ou toute autre personne parvient à atteindre le sommet, le désir de son cœur deviendra réalité. Bam la suit jusqu’à la tour et reçoit l’aide d’une source improbable.

Après sa sortie, l’anime a reçu des critiques majoritairement positives pour ses séquences d’action et le développement de ses personnages. Si vous êtes curieux de savoir quand sortira la deuxième saison de l’émission, nous avons ce qu’il vous faut.

Date de sortie de la saison 2 de Tower of God

La saison 1 de Tower of God a été créée le 1 avril 2020 et a diffusé 13 épisodes avant de se terminer le 24 juin 2020. La série a été diffusée simultanément au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis et en France. C’était l’un des rares originaux de Crunchyroll à être sorti cette année-là. Studio Telecom Animation Film a développé la série, avec Takashi Sano comme réalisateur principal et Erika Yoshida à la tête de l’équipe d’écriture. Quant à la saison 2, voici ce que l’on sait.

Les créateurs de l’anime n’ont publié aucune déclaration confirmant ou niant le développement de la deuxième saison. Cependant, tout en répondant à une question sur la deuxième saison potentielle de l’anime, Carter Hahnselle, qui est directrice du marketing de la marque et du titre chez Crunchyroll, a exhorté les fans lors d’une interview de mai 2020 à regarder la série et à découvrir jusqu’où Ban a progressé dans la tour. Il a ajouté qu’il ne pouvait rien révéler au-delà de ce qu’il avait déjà dit et a sincèrement remercié le public pour son soutien constant.

La première saison a adapté la partie 1 (jusqu’aux 78 premiers chapitres) de la série originale de manhwa. Environ 500 chapitres du manhwa de Tower of God ont été publiés à ce jour. Ainsi, les créateurs d’anime ont beaucoup de contenu à explorer au cours de la prochaine saison. En 2021, l’anime Tower of God a eu une sortie Blu-ray, et il semble se porter relativement bien en termes de ventes globales. Compte tenu de tout cela, nous pouvons présumer que la saison 2 de Tower of God pourrait sortir dans fin 2021 ou début 2022.

Intrigue de la saison 2 de Tower of God

Dans la finale de la saison 1, Rachel découvre que la tour ne l’a jamais appelée. Elle devient envieuse, voyant avec quelle facilité Bam progresse à travers les obstacles. Headon lui dit qu’elle sera autorisée à grimper si elle gagne contre Bam. Elle reçoit un garde du corps comme arme spéciale, ce qui lui permet effectivement d’avoir deux vies. Elle trahit Bam et le pousse dans le lac Shinsu. Cependant, il survit et se rend compte qu’il doit à nouveau escalader la tour pour obtenir des réponses.

Dans la saison 2, la partie 2 de la série manhwa sera probablement adaptée. La série aura un saut de temps. Yuri pourrait rendre visite à sa sœur, Repellista. Wangnan Ja pourrait connaître quelques difficultés lors du premier test après qu’un de ses coéquipiers l’ait incendié. Pendant ce temps, Bam va essayer d’apprendre pourquoi Rachel l’a trahi et passer les tests. De nouveaux personnages seront introduits la saison prochaine, notamment Prince, Rapdevil et Ehwa Yeon.