Nancy Drew : Quand va sortir la saison 2 en France ? Où regarder les nouveaux épisodes en streaming ?

Le thriller pour adolescents de la chaîne CW, Nancy Drew, qui est basé sur la série de livres éponyme, mettant en scène la détective rousse titulaire, se déroule dans la ville fictive de Horseshoe Bay, dans le Maine. Cet hybride d’horreur et de mystère était une série très attendue par les fans qui ont grandi en lisant les œuvres littéraires populaires mettant en scène l’héroïne classique.

Comparée à Riverdale, la première saison de Nancy Drew a su répondre aux attentes des téléspectateurs. Avec un meurtre au centre de l’intrigue et quelques frayeurs, l’histoire contient tous les éléments d’un mystère passionnant. Si vous êtes un fan de la série, vous devez vous demander quand sortira la saison 2 de Nancy Drew en France ?

Date de sortie de la saison 2 de Nancy Drew en France

Aux Etats-Unis, The CW a diffusé la deuxième saison de Nancy Drew à partir du 20 janvier 2021 avec 18 épisodes, la diffusion se terminant le 2 juin dernier. Chaque épisode durait de 40 à 44 minutes.

Nous avons pu voir la saison 1 de Nancy Drew en France sur Salto à partir du 1er juin 2021 et pour notre plus grand bonheur la plateforme de streaming française vient d’annoncer que la saison 2 de Nancy Drew arrive à partir du 27 août 2021. Comme précisé, c’est une exclusivité Salto, donc il ne sera pas possible de voir Nancy Drew saison 2 ailleurs que sur Salto.

Les mystères sont de retour… "Nancy Drew", saison 2, dès le 27 août en exclusivité sur Salto. pic.twitter.com/OVlxqfJSWk — Salto (@Salto_fr) August 20, 2021

De quoi parle la saison 2 de Nancy Drew ?

La saison 1 suit Nancy et son équipe alors qu’ils font équipe pour résoudre le meurtre de Tiffany Hudson. Dans le final, la bande doit faire face aux conséquences de la mort choquante et tragique d’Owen. Il se termine sur un cliffhanger majeur et, bien qu’il ne s’agisse pas de la conclusion initialement prévue, il s’agit d’une fin satisfaisante pour l’arc. Oui, il reste des questions à résoudre et les showrunners Melinda Hsu Taylor et Noga Landau ont confirmé que tous les points en suspens seront résolus dans la saison 2.

Nancy Drew | Bande-annonce | SALTO

Lire cette vidéo sur YouTube

La saison à venir s’intéressera également de plus près à la psyché de Nancy, qui doit faire face au chagrin qui suit la mort d’Owen. Il y aura également de nombreux éléments surnaturels. L’interview de Landau avec EW apporte un éclairage supplémentaire sur ce que l’on peut attendre du prochain épisode. Elle a déclaré : “Il y aura toujours une présence surnaturelle dans la série. Elle peut prendre de nombreuses formes. Elle sera toujours ancrée dans quelque chose d’humain et de terrestre qui se passe dans la vie de Nancy et dans la ville de Horseshoe Bay. Nous allons continuer à approfondir cet aspect de genre de la série au fur et à mesure que nous avançons dans la saison 2”.

De plus, les épisodes à venir exploreront davantage l’histoire d’Aglaeca et se concentreront sur le dilemme émotionnel de Nancy après qu’elle ait découvert qu’elle n’est pas la fille biologique de Carson Drew. Elle a appris dans la saison 1 que ses vrais parents sont Ryan Hudson et Lucy Sable. De nouveau, Carson tentera de mettre sur pied son cabinet d’avocat et, bien sûr, il y aura plusieurs autres mystères à explorer à Horseshoe Bay !

Casting de Nancy Drew saison 2

La distribution de “Nancy Drew” est menée par Kennedy McMann dans le rôle de Nancy Drew, Leah Lewis dans le rôle de Georgia Fan alias George, Maddison Jaizani dans le rôle de Bess Marvin, Tunji Kasim dans le rôle de Ned Nickerson, Alex Saxon dans le rôle d’Ace, Riley Smith dans le rôle de Ryan Hudson, et Scott Wolf dans le rôle de Carson Drew. Il a déjà été confirmé que tous les acteurs principaux reviendront pour la saison 2. Nous nous attendons également à de nouveaux ajouts, en fonction des mystères que la série abordera dans la prochaine saison.

Pour rappel, la saison 1 de Nancy Drew est dispo en intégralité sur Salto et la saison 2 arrive le 27 août prochain, toujours sur Salto.