Duos mystères : qui seront les invités de l’émission de ce soir sur TF1 ?

Lancée en début d’année, « Duos Mystères » est de retour sur TF1 avec un troisième numéro qui sera diffusé ce vendredi soir à 21H05. De quoi ainsi terminer en beauté la semaine. Toujours en compagnie d’Alessandra Sublet à l’animation, le divertissement promet encore une fois aux téléspectateurs de vivre un grand moment d’émotion à travers le chant. Et comme les précédents numéros, le plateau accueillera de nouvelles grandes stars de la musique française que nous connaissons déjà beaucoup. Que nous réserve donc TF1 pour ce vendredi soir ?

« Duos Mystères », c’est quoi le concept ?

Pour rappel, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder l’émission, il s’agit tout d’abord d’un divertissement qui tourne autour de la musique. Et malgré la simplicité du concept de l’émission, elle a contre toute attente, très bien marché puisque le lancement de « Duos mystères » au mois de février a réussi à attirer 4,25 millions de téléspectateurs. Quant au second numéro, diffusé au mois de juin dernier, il a tout de même réussi à réunir 2,23 millions de téléspectateurs face à un match de l’Euro. Pour en revenir au concept, plusieurs grandes stars de la chanson française sont invitées à monter sur scène pour chanter en duo. Cependant, aucun d’entre eux ne connait à l’avance son partenaire. Pour chaque duo, les deux artistes doivent donc répéter leur chanson chacun de son côté sans se croiser.

Arrivée sur scène, ils sont placés d’une part et d’autres d’un mur-écran pour commencer à chanter, sans toujours voir le visage de l’autre. Au fur et à mesure qu’ils chantent, leur voix commence à se mêler. Si les téléspectateurs peuvent voir directement à l’écran la plupart des duos, certains d’entre eux seront cachés afin qu’eux aussi tentent de deviner qui se cache derrière la voix grâce évidemment à différents indices. Et c’est à la fin que chacun pourra découvrir l’identité du duo mystère. À noter que les duos n’ont pas été choisis au hasard puisque chaque paire de chanteurs est liée par une histoire que l’émission tâchera d’expliquer au public. Un détail important qui ajoute une bonne dose d’émotion sur la scène. Si vous vous souvenez du premier numéro, c’est justement ce qui s’est passé avec Amel Bent totalement en pleurs en découvrant, après que le mur se soit levé, qu’elle chantait en duo avec sa sœur.

Qui sont les nouveaux invités de ce soir ?

Après le succès des précédents numéros, il était évident pour la chaine de continuer dans sa lancée afin d’attirer cette fois-ci plus de téléspectateurs. Et pour ce troisième numéro, Alessandra Sublet accueillera durant cette soirée de nouvelles grandes stars comme Amir, Marc Lavoine, Anggun, Tayc, Elsa Lunghini et bien d’autres encore qu’on vous laisse découvrir par vous-même. En tout cas, avec ces invités sur scène, la soirée promet d’être inoubliable.

Donc, si vous avez aimé les précédents numéros de « Duos Mystères », rendez-vous ce soir sur TF1 à partir de 21H05. C’est aussi l’occasion pour ceux et celle qui ne connaissent pas encore le concept de découvrir l’émission.