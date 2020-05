Nighthawks en cours de refonte en tant que «série en streaming», dit Stallone – Africadaidly

On parle de temps en temps de faire un « Nighthawks » – le thriller de 1981 sur deux flics (Sylvester Stallone et Billy Dee Williams) traquant un escroc (Rutger Hauer) à New York – préquelle ou suite au fil des ans, et il semble l’une de ces idées a progressé suffisamment pour que Sylvester Stallone puisse en parler librement.

La star du thriller classique a déclaré cette semaine aux abonnés Instagram que « nous refaisons [Nighthawks] sous forme de série en streaming, également chez Universal. Je suis vraiment fier que toutes ces choses reviennent, car elles tiennent le coup. «

Sly, qui a également annoncé une suite de « Demolition Man » dans le même chat Instagram, n’a pas dit où la série pourrait atterrir, mais le prochain service de streaming Peacock d’Uni semble être une valeur sûre.