Critique des meilleurs plans: AQUAMAN – DEEP DIVES # 2

Crédit: DC



Crédit: DC



Aquaman: plongées profondes # 2

Écrit par Michael Gray

Art par Aaron Lopresti, Matt Ryan et Hi-Fi

Lettrage de Wes Abbott

Edité par DC

«Évaluation Rama: 4 sur 10

Pour la plupart des lecteurs, une équipe entre Aquaman et les Sea Devils ne serait normalement pas un motif de célébration, et malheureusement pour nous, Aquaman: plongées profondes # 2 ne fait rien qui pourrait faire changer d’avis la plupart des fans. Bien qu’il n’y ait rien d’offensant à l’extérieur dans cette histoire autonome, il y a aussi très peu de choses pour la faire ressortir, et cette Plongées profondes de jamais vraiment frapper sa foulée.

Crédit: DC



Compte tenu de la concentration habituelle de sa série sur l’intrigue royale, l’idée d’Aquaman d’être un croisé environnemental n’est pas nécessairement une mauvaise chose – mais si l’écrivain Michael Gray voyage n’importe où avec Arthur Curry, c’est qu’il ne va pas assez loin avec cela thème pour donner à son protagoniste un point de vue distinct. Au lieu de cela, il doit « des deux côtés » le débat, alors que les Sea Devils armés d’armes à feu et la faune mutante meurtrière suscitent autant d’intérêt d’Aquaman que le navire déversant illégalement des produits radioactifs dans la mer Noire. Pour être honnête, alors que Gray essaie d’abattre la culpabilité d’Arthur de ne pas avoir reconnu ce problème avant qu’il ne soit trop tard, cela ne peut que repousser les limites de l’incrédulité selon laquelle le roi des sept mers laisserait un problème comme celui-ci s’envenimer si longtemps.

Crédit: DC



Malheureusement, au-delà de ces problèmes d’histoire au niveau macro, il y a aussi quelques problèmes avec la narration page par page. Un exemple flagrant est lorsqu’une séquence de combat est interrompue au milieu du panneau, pour revenir aux conséquences «cinq minutes plus tard» à la page suivante – c’est le genre de faux pas qui crie «retour à la formule», étant donné que Gray doit brûler autant de pages sur les Sea Devils au détriment du personnage-titre ou même du récit qui l’entoure. Mais même de petits détails ne peuvent que faire sortir les lecteurs de l’histoire, comme le dialogue d’Aquaman qui rebondit de manière incohérente entre faux archaïque («J’ai honte d’avoir négligé ce coin de mon royaume») pour devenir étrangement argotique («Je dois être un façon de faire quelque chose de bien de tout ce fiasco »).

Crédit: DC



Vétéran de longue date de DC, l’artiste Aaron Lopresti maintient ce problème à flot avec ses œuvres classiques – bien que cela dit, on ne peut s’empêcher de se demander si un artiste plus flashy aurait pu élever un script agité à travers des visuels plus intéressants. Lopresti fait de son mieux quand il lui est en fait donné la possibilité de suivre une séquence d’action, et sa représentation d’un poisson pêcheur monstrueux dégage beaucoup plus de personnalité que ses personnages humains au milieu de la route, en particulier son regard indescriptible sur la mer Conception des diables. Les couleurs de la Hi-Fi contribuent à donner à ce problème une ambiance très nécessaire, en particulier avec les scènes sous-marines – comme l’art de Lopresti, cela ne réinventera pas le personnage, mais vous pourriez faire pire qu’un travail solide et discret.

C’est probablement accablant Aquaman: plongées profondes avec de faibles éloges, mais l’histoire se lit comme une première ébauche qui aurait probablement dû être considérablement modifiée avant de faire appel à une équipe artistique. L’artiste Aaron Lopresti empêche ce problème de couler de manière trop dramatique, mais le résultat est une action purement jetable mettant en vedette une équipe purement oubliable. À moins que vous ne soyez un completiste des Sea Devils, il n’est pas nécessaire de reprendre cette aventure Aquaman édulcorée.