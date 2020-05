La suite d’extraction se dirige vers Netflix avec Joe Russo à nouveau écrit

Extraction aura en effet une suite. Joe Russo, auteur du premier film et demi des Russo Brothers, a conclu un accord avec Netflix pour une suite au film à succès. Le premier film a fait ses débuts le 24 avril et a été visionné par plus de 90 millions de foyers sur le service de streaming. Étoile Chris Hemsworth et directeur Sam Hargrave n’ont pas encore signé pour revenir. La nouvelle a été rapportée par Deadline. Extraction a été un pilier du Top 10 de Netflix depuis le jour de ses débuts, occupant la place de numéro un à plusieurs reprises. Hemsworth et Hargrave obtiendraient apparemment des offres une fois le script terminé.

L’extraction 2 sera-t-elle une préquelle?

« L’accord est fermé pour moi d’écrire Extraction 2, et nous sommes dans les étapes formatrices de ce que l’histoire peut être « , a déclaré Russo à Deadline. » Nous ne nous engageons pas encore à savoir si cette histoire va de l’avant ou de l’arrière dans le temps. Nous avons laissé une grande fin lâche qui laisse des points d’interrogation pour le public. Il y avait toujours un simple entraînement à l’histoire, une exécution ballétique de l’action où vous prenez un personnage endommagé qui a fait une erreur flagrante dans le passé et a une chance de rachat qui pourrait être fatale « , a déclaré Joe Russo. » que nous avions besoin d’un directeur d’action musculaire comme Sam pour être la principale force créatrice dans l’exécution de l’action. «

Je pense que ce serait une erreur de ne pas ramener Hargrave pour une suite. L’homme connaît son chemin autour d’un plan d’action, toute personne qui a vu le film peut vous le dire. Il va être très demandé maintenant, et nous pensons qu’il devrait diriger le prochain G.I. Joe film. Quant à Hemsworth, je pense que cela fonctionne si c’est une autre aventure de Tyler Rake du passé ou même sa relation avec Gasper (David Harbour) autrefois. Je pense qu’ils doivent aller prequel s’ils le ramènent pour Extraction 2.

La suite de l’extraction se dirigeant vers Netflix avec Joe Russo Again Writing est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

