Michael Jordan s’adresse également aux fameux «  républicains en baskets  » qui ont nui à sa réputation

Michael Jordan s’est adressé à son fameux commentaire « Les républicains achètent des baskets aussi », défendant son manque d’action politique tout au long de sa carrière en NBA.

Dans le dernier épisode de la série documentaire à succès « The Last Dance » sur ESPN, Jordan a déclaré qu’il ne se considérait jamais comme un activiste lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait évité les problèmes politiques et a expliqué l’histoire derrière le commentaire controversé qui en a laissé beaucoup en Afrique. La communauté américaine consternée.

Michael Jordan a expliqué l’histoire derrière ses commentaires tristement célèbres. (Getty)

Les commentaires sont venus au milieu de la course au Sénat américain de 1990 en Caroline du Nord entre le républicain Jesse Helms et le démocrate afro-américain Harvey Gantt, et ont incité beaucoup de gens à pointer du doigt l’ancienne star de la NBA pour ne pas soutenir ses compatriotes afro-américains.

Gantt tentait de renverser Helms, qui avait été accusé de racisme tout au long de sa carrière et n’était pas partisan des droits civils. Il s’est également opposé à l’établissement de la journée Martin Luther King comme jour férié fédéral américain.

« Je ne pense pas que cette déclaration doive être corrigée parce que je l’ai dit en plaisantant dans un bus avec Horace Grant et Scottie Pippen », a déclaré Jordan.

Républicain Jesse Helms. (Getty)

« Il a été jeté hors de la manchette. Ma mère a demandé de faire un PSA (annonce de service public) pour Harvey Gantt, et j’ai dit: ‘Écoute, maman, je ne parle pas de ma poche de quelqu’un que je ne connais pas. Mais j’enverrai une contribution pour le soutenir. C’est ce que j’ai fait. «

Alors que Jordan a déclaré qu’il respectait la noblesse de quelqu’un comme Ali, il ne s’est jamais inscrit pour faire avancer les agendas politiques et a compris pourquoi certains l’ont qualifié d’égoïste pour ne pas avoir pris la parole.

« Je félicite Muhammad Ali d’avoir défendu ses convictions », a déclaré Jordan.

« Mais je ne me suis jamais considéré comme un activiste. Je me considérais comme un basketteur. »

Le challenger démocrate Harvey Gantt. (Getty)

« Je n’étais pas politicien lorsque je pratiquais mon sport. Je me concentrais sur mon métier », a déclaré Jordan.

« C’était égoïste? Probablement. Mais c’était mon énergie. C’est là que mon énergie était. »

La légende de la NBA a déclaré que sa préférence était de renforcer son influence grâce à ses réalisations sportives et de donner un exemple positif à travers le prisme du sport.

« Cela ne suffira jamais à tout le monde, et je le sais », a-t-il déclaré. « Parce que tout le monde a une idée préconçue de ce que je dois faire et de ce que je ne dois pas faire.

Michael Jordan coulant les pistons. (Getty)

« La façon dont je gère ma vie est de donner des exemples. Si cela vous inspire? Génial, je continuerai à le faire. Sinon? Alors peut-être que je ne suis pas la personne que vous devriez suivre. »

Dans le même documentaire, l’ancien président américain Barack Obama a déclaré qu’il pensait que la Jordanie aurait pu s’exprimer davantage.

« Je vais être honnête, quand il a été rapporté que Michael a dit: » Les républicains achètent aussi des baskets « – pour quelqu’un qui se préparait à l’époque à une carrière en droit civil et sachant ce que Jesse Helms représentait, vous le feriez » Nous voulions voir Michael pousser plus fort à ce sujet « , a déclaré Obama.