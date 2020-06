Netflix : une large palette de nouveaux films et de séries débarque au mois de juin

De nouveaux films, séries et animés seront au programme sur Netflix à partir de maintenant. Pour ce mois de juin, Netflix a dévoilé une liste des contenus qui vont intégrer son catalogue. Pour le plus grand plaisir de ses abonnés, toutes les catégories seront à l’affiche. Films, séries et animés, quoi de mieux pour marquer ce mois.

Dernièrement, Netflix s’est mis aux classiques du cinéma français. On a donc pu voir à l’écran les œuvres de David Lynch, François Truffaut et Jacques Demy. Cette fois-ci, le géant du streaming décide de diffuser les deux premières saisons de « L’Incroyable Famille Kardashian », cette célèbre télé-réalité qui occupera vos journées. Pour les passionnés de fiction et de superhéros, Netflix répond à vos envies en diffusant la saison 4 de « Supergirl ». Les otakus et les amateurs d’animés trouveront également plaisir avec la diffusion du film d’animation « Your Name ».

«Da 5 Bloods» et «13 reasons why» sur Netflix

Longs-métrages d’animations, séries et films vont se succéder sur Netflix. Deux contenus sont d’ailleurs très attendus d’ici quelques jours. À partir du 5 juin prochain, les amateurs de série vont découvrir la quatrième et dernière saison de la série « 13 Reasons Why ». Avec cette ultime saison qui va clore ce teen drama, vous pouvez plonger à nouveau dans les aventures et les intrigues des élèves de Liberty High.

Les passionnés de film d’action se donnent quant à eux rendez-vous le 12 juin. À l’affiche, le long-métrage de Spike Lee : « Da 5 Bloods » ou « Frères de Sang » selon le titre français. Ce film relate le traumatisme que quatre vétérans afro-américains ont vécu au cours de la guerre de Vietnam. Sélectionnée pour les Oscars 2021, cette œuvre cinématographique met en avant des acteurs déjà connus du grand public : Delroy Lindo qui a joué dans « The Get Down », Chadwick Boseman « Black Panther » et les deux acteurs français Mélanie Thierry et Jean Reno.

Les films

Voici une liste des films qui seront disponibles sur la plateforme.

« Your name » 1er juin

Un véritable chef-d’œuvre qui figure parmi les plus gros succès du cinéma d’animation japonais au monde.

«Blade Runner: The Final Cut»: 1er juin

Une aventure qui s’étale sur 25 ans avec 7 versions au moins. Netflix diffusera le final cut de 2007.

Premier Contact » : 5 juin

Un film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve.

D’autres films comme « BNA », « The King : Eternal Monarch », « A Wisker Away », « Balle Perdue », « Eurovision Song Contest : The Story Of Fire Saga » et « Scarface » seront également diffusés.

Les séries



Les séries à l’honneur pour ce mois sont :

« Supergirl » (saison 4) : 1er juin

C’est une série idéale pour les amateurs de superhéros.

« L’Incroyable Famille Kardashian » (saison 1 et 2) : 1er juin

Un retour sur une télé-réalité mondialement connue.

« 13 Reasons Why » (saison 4) : 5 juin

Une série qui mélange le drame et la romance avec subtilité.

On attend aussi :