Les meilleurs gaufriers à adopter pour 2020

Petits et grands, tout le monde adore les gaufres, idéales pour le petit déjeuner ou le brunch. Aujourd’hui, avec l’évolution de la technologie, il est possible de réaliser chez soi les meilleures avec des goûts semblables à celles proposées dans les restaurants, avec des gaufriers performants et efficaces. Pour gâter la famille, on peut même diversifier les formes et types de gaufres fabriqués, et cela en quelques minutes seulement.

Pour aider les particuliers à choisir le gaufrier qui leur faut, on a relevé quelques meilleurs gaufriers sur le marché avec leurs atouts. Il y a le gaufrier rond Breville No-Mess, meilleur dans l’ensemble, il possède les critères recherchés par les utilisateurs pour une gaufre bien cuite et croustillante.

Ensuite, il y a le gaufrier belge Presto Céramique Flipside, le moins cher, mais facile à utiliser et à ranger avec toujours de bons résultats. On peut citer également le gaufrier intelligent Breville, avec ce gaufrier, tout est facilité avec des réglages automatiques permettant de réaliser différents types de gaufres.

Il y a aussi le mini gaufrier, idéal pour les petits espaces, car il n’est pas encombrant. Il est même possible d’en réaliser avec, d’autres menus comme le panini ou encore les pommes de terre rissolés, bref tout ce qui se réchauffe. Pour les familles, le gaufrier adapté est le gaufrier belge double de Cuisinart. En effet, cette machine permet de réaliser deux gaufres à la fois et en un temps record, en plus d’être pas cher même en ayant une qualité professionnelle.

Parmi les meilleurs gaufriers, on peut également citer le gaufrier belge KRUPS, doté d’une plaque amovible, le rendant facile à nettoyer même avec un lave-vaisselle. De plus, les gaufres produites sont délicieuses.

Pour ceux à la recherche de gaufriers polyvalents, le gaufrier et machine à crêpes Cuisinart Breakfast Central et la machine est l’idéal. Comme son nom l’indique, il peut aussi être utilisé pour faire des crêpes. Enfin, le meilleur en design est le gaufrier rond classique tout en acier inoxydable. Cet appareil est très beau en plus d’être fonctionnel, et peut aussi de ce fait servir de décoration de la cuisine.

Mieux choisir son gaufrier

Lors du choix d’un gaufrier, il est indispensable de tenir compte de certains critères correspondant aux réels besoins. Quel type de gaufre ? Des gaufres belges ou traditionnelles ? Ou encore, l’effectif des personnes qui vont en manger, petite ou grande famille ? Mais chaque gaufrier présente des caractéristiques propres à eux, il est de ce fait recommandé de toujours s’informer avant d’en acheter.

Il est aussi possible de choisir la forme des gaufres à réaliser : formes standards ou spéciales. Autrement dit, carré ou ronds d’une part, et d’autre part, en forme de cœur, de mini dinosaures, Millenium Falcon, et la liste est exhaustive. En choisissant un gaufrier, il est important aussi de vérifier si la forme ou la taille du gaufrier correspond à celle destinée à son emplacement. Il est à noter que certains modèles sont faits pour les appartements ou petites maisons avec des fonctionnalités peu encombrantes.