Netflix : « The politician » saison 3, que nous réserve la suite ?

Après avoir été présenté en première à l’automne 2019 comme le premier original de Netflix de Ryan Murphy, The Politician a rapidement fait suivre à sa première saison sauvage et folle d’une deuxième saison tout aussi sauvage et barrée plus tôt cet été. Sans aucun doute, les fans anticipent déjà la date de sortie de la troisième saison de The Politician.

Netflix n’a pas encore annoncé le renouvellement de la saison 3 de The Politician, ce qui n’est pas un motif d’inquiétude pour le moment car le réseau de diffusion prend généralement un mois ou deux pour prendre une décision sur le sort de sa série originale.

Si Netflix fait de même avec les récents renouvellements de séries préférées des fans comme Never Have I Ever et Dead to Me, la nouvelle du renouvellement de The Politician pourrait arriver dès le mois d’août ou cet été.

Comme il y a une autre campagne controversée dans l’avenir de Payton Hobart, nous espérons que The Politician reviendra pour la saison 3. Même si la dernière saison n’a pas fait un tabac, il y a beaucoup plus de choses que la série pourrait explorer dans une autre saison, potentiellement finale.

Date de sortie

Si The Politician obtient un renouvellement d’une saison 3 de Netflix, l’attente entre les saisons sera beaucoup plus longue que le précédent établi par les deux premières. La saison 2 a débuté en juin 2020, neuf mois seulement après la première de la série en septembre 2019. Cependant, ce délai n’est pas tout à fait possible étant donné l’état actuel des arrêts de production à New York.

#INFO #SPOIL Ryan Murphy a dit qu’il faudrait attendre quelques années avant une saison 3 de #ThePolitician afin que Ben Platt puisse vieillir un peu pic.twitter.com/eOJpO48uid June 20, 2020

Sans oublier les premiers détails que Murphy a dévoilés concernant la saison 3. La série prend quelques années pour permettre à Platt de vieillir dans la prochaine course de Payton et revient pour une troisième et dernière saison à un moment non identifié dans un futur lointain. C’est un point d’interrogation encore plus important que les retards de production actuels.

Le plus tôt que nous puissions prévoir la première de la troisième saison de The Politician sur le service de streaming serait le printemps 2021. Mais comme on ne sait pas exactement quand la production pourrait reprendre à New York et si Murphy s’en tiendra à ses plans, la saison 3 de The Politician pourrait être repoussée à 2022 et au-delà. Sans un renouvellement officiel et un calendrier solide, il est difficile de savoir exactement quand la série pourrait reprendre.

Le casting de la 3e saison

Bien sûr, Ben Platt reprendra son rôle de Payton Hobart, et le cercle restreint de Payton semble tout sauf prêt à travailler sur sa prochaine campagne. Laura Dreyfuss dans le rôle de McAfee, Theo Germaine dans celui de James, Rahne Jones dans celui de Sky et Julia Schlaepfer dans celui d’Alice sont tous des paris sûrs pour les autres acteurs principaux de la saison 3.

@NetflixFR J’ai fini la S2 de The Politician… Une saison 3 de prévue ou c’est totalement fini? pic.twitter.com/rWrNwUrWqz — ✨ marie ✨ (@starryqueeer) June 23, 2020

En outre, Judith Light et Bette Midler, respectivement dans les rôles de Dede Standish et Hadassah Gold, devraient également revenir dans les rôles principaux. D’autres membres de la distribution, comme Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch et Lucy Boynton, devraient également revenir, bien que l’on ne sache pas exactement à quel titre, étant donné les événements de la saison 2.

David Corenswet, qui a joué River dans la première saison, n’est revenu que dans quelques scènes de la saison 2, comme un produit de l’imagination de Payton et dans un flash-back. Selon l’histoire et la nécessité de River pour l’état émotionnel de Payton, Corenswet pouvait apparaître plus, moins ou pas du tout.