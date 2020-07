C’est ainsi que Vicente Vallés a critiqué Mariano Rajoy lorsque le PP était président du gouvernement

La tempête médiatique a plané sur Vicente Vallés ces dernières semaines après avoir commenté les relations du vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, avec l’affaire Dima‘. Le chef de Podemos aurait caché la carte de téléphone portable volée à l’ancien conseiller du parti Dima Bousselham pendant des mois après l’avoir reçue du président du groupe Zeta. Un autre exemplaire se serait retrouvé dans la maison de l’ex-commissaire Villarejo. Maintenant, l’affaire est entre les mains de la Cour nationale dans le cadre de l’affaire Villarejo.

Vicente Vallés et Mariano Rajoy

« Podemos a souscrit à ce discours qu’il a déjà utilisé lors des élections selon lequel il y a une campagne pour les égouts de l’Etat. Une campagne qui, si elle existe, n’a pas empêché Podemos d’être au pouvoir ou dont son chef est vice-président du gouvernement » , a rappelé Vallés le 30 juin. « C’est-à-dire qu’Iglesias a décidé qu’il n’était pas approprié de faire plus de pression sur Dina Bousselham, une femme qui a l’âge légal. Elle a estimé par elle-même qu’il valait mieux pour Bousselham de ne pas avoir la carte, bien qu’elle en soit le propriétaire légitime », a-t-il ajouté.

Quelques jours plus tard, Iglesias a réagi en appelant le présentateur de « Antena 3 news 2 » un « journaliste présumé ». Son compagnon Pablo Echenique a été plus énergique: « En réalité, ce qui arrive à Vicente Vallés est simple, et c’est la même chose qui arrive à tout droit et à l’extrême droite: cela provoque une éruption cutanée que les égouts n’ont pas atteint leur objectif et United Podemos fait partie du gouvernement. C’est votre droit, mais ne l’appelez pas « informatif » « , a affirmé le porte-parole de son parti au Congrès.

Critique de Rajoy en 2015

La critique de Vallés a traversé l’élite politique et les réseaux sociaux ont repris un débat houleux sur la question ces derniers temps. Dans cet enchevêtrement de tweets, un utilisateur a partagé une vidéo de Vicente Vallés lui-même en 2015, lorsque Mariano Rajoy était président du gouvernement. A cette époque, Vallés ne s’est pas mordu la langue pour commenter de manière incisive l’attitude du chef du Parti populaire.

En 2015, lorsque Rajoy était président et que la corruption est apparue, Vicente Vallés a enregistré cette vidéo. Il a été applaudi par beaucoup de ceux qui l’attaquent aujourd’hui et critiqué par beaucoup de ceux qui le défendent aujourd’hui. Les fans sont mal à l’aise avec les bons journalistes. Et Vicente est l’un des meilleurs pic.twitter.com/UUnMRLHXtv – Pablo Conde (@PabloConde) 7 juillet 2020

« Rajoy n’a jamais aimé le bruit des médias, les médias sont toujours dérangeants et il les évite quand il le peut », explique le présentateur d’Atresmedia, convaincu que dans son style politique les gros titres étaient « un inconvénient ». Selon Vallés, Rajoy avait prévu une législature monothématique sur la reprise économique progressive, mais « Ce mandat est inévitable et est également connu pour la corruption, la souveraineté catalane et certains abandons très frappants.« , a souligné la démission des ministres Alberto Ruiz-Gallardón et Ana Mato, et du président de RTVE, Leopoldo González-Echenique. »Beaucoup de bruit et peu de calme « , a ensuite défini Vallés.

En ce qui concerne les affaires de corruption, qui ont fait la une des journaux surtout avec le déclenchement de l’affaire Bárcenas, Vallés a exprimé son opinion, sans nommer personne, sur les politiciens qui ont esquivé la controverse, même lorsqu’elle a touché de près leur formation. « Une position élevée se voit dans le choix entre être pris par un voleur ou être pris pour un imbécile, et préfère généralement ce dernier. Probablement parce que le vol est punissable par la loi, alors que l’inutilité n’est punie que par les médias. Beaucoup de ceux qui Ils ont préféré passer par l’incompétence que la corruption, ils ont renouvelé leurs positions aux urnes« , il a chuté en son temps.