Xiaomi lance la série Redmi Note 9 à l’échelle mondiale (mise à jour: Note 9 taquinée pour l’Inde)

Mise à jour, 9 juillet 2020 (10 h 45 HE): Aujourd’hui, Xiaomi a publié l’image ci-dessus (h / t Phone Arena), ce qui confirme à peu près que le Redmi Note 9 arrive en Inde. Le pays a déjà vu les variantes Pro et Pro Max de cet appareil, mais maintenant il y aura une option moins chère.

Malheureusement, Xiaomi ne donne aucun détail précis sur le moment où le Redmi Note 9 atterrira dans le pays, disant simplement qu’il «arrive bientôt». Cependant, l’image ci-dessus semble confirmer qu’elle atterrira sur Amazon quand elle le fera. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous serons certains de la date de lancement!

Article d’origine: 20 avril 2020 (03h41 HE): Xiaomi a lancé le Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max en Inde le mois dernier, offrant des téléphones à prix abordable pour le prix. Maintenant, la société a lancé la série Note 9 en Europe.

Malheureusement, le Note 9 Pro Max n’a pas fait son chemin en dehors de l’Inde, mais les consommateurs européens obtiennent le Note 9 Pro et le vanilla Note 9.

Série Redmi Note 9: les informations dont vous avez besoin

Le Redmi Note 9 Pro propose un chipset Snapdragon 720G, 4 Go à 6 Go de RAM, 64 Go à 128 Go de stockage extensible et une batterie de 5 020 mAh avec une charge de 30 W. Vous obtenez également un écran FHD + LCD de 6,67 pouces, une configuration de caméra quadruple (48MP + 8MP ultra-large + macro 5MP + profondeur 2MP), un appareil photo 16MP dans une découpe perforée et un scanner d’empreintes digitales latéral.

Le vanilla Note 9 est un tout nouvel appareil, avec un SoC MediaTek Helio G85, 3 Go à 4 Go de RAM, 64 Go à 128 Go de stockage et une batterie de 5 020 mAh avec une charge de 18 W. D’autres détails notables incluent un écran LCD FHD + de 6,53 pouces, une configuration de caméra arrière quadruple (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), une caméra 13MP dans une découpe perforée et un scanner d’empreintes digitales arrière.

Ces appareils partagent également un certain nombre de fonctionnalités, y compris NFC (selon le marché), un blaster IR, un port de 3,5 mm et une connectivité double SIM.

Le Redmi Note 9 Pro a un prix recommandé de 269 $ pour le modèle 6 Go / 64 Go et 299 $ pour la variante 6 Go / 128 Go. La note 9 régulière a un prix recommandé de 199 $ pour l’option 3 Go / 64 Go et 249 $ pour le modèle 4 Go / 128 Go.

Au Royaume-Uni, nous avons des prix plus spécifiques. La note 9 commence à 179 £ (~ 225 $) pour le modèle 3 Go / 64 Go et 199 £ (~ 250 $) pour l’option 4 Go / 128 Go. Pendant ce temps, le Redmi Note 9 Pro vous coûtera 249 £ (~ 313 $) pour l’option 6 Go / 64 Go et 269 £ (~ 338 $) pour la variante 6 Go / 128 Go. Comme indiqué précédemment, le Note 9 Pro Max n’est toujours qu’en Inde.

Nous sommes heureux de voir la série Redmi Note 9 voir un lancement plus large, à venir plus d'un mois après leur premier lancement.