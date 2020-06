Netflix : quels films regarder cette semaine ?

Pour ce mois de juin, sur la plateforme de Netflix, on n’attend plus que vous. Des centaines de films, séries de tout genre sont disponibles. Mais pour vous faciliter la tâche, voici quelques sélections pour vous donner quelques avant-goûts sur les nouveautés que vous pouvez regarder tranquillement chez vous pour finir ce mois.

Rick & Morty

La célèbre aventure de Rick & Morty continue sur la plateforme Netflix dans cinq premiers nouveaux épisodes de la saison 4. La série de Justin Roiland et Dan Harmon est appréciée par beaucoup de monde. Disponibles depuis le 16 juin, les nouveaux épisodes furent déjà un énorme succès.

The Politican

« Sous les gants, les griffes. Un duel d’anthologie se prépare à New York, et tous les coups sont permis. » La série The Politican de Ryan Murphy, le créateur de Glee, revient pour sa deuxième saison le vendredi 19 juin 2020 sur Netflix. Ryan Murphy, réputé, le créateur le plus prolifique de la télé, dévoile la saison 2 de la série entremêlant la satire politique et drame social avec une petite dose de comédie musicale.

Balle perdue

Réalisé par Guillaume Pierret, le film Netflix Balle perdue est disponible sur Netflix depuis le vendredi 19 juin. Vous verrez dans ce film les aventures de Lino, un génie de la mécanique qui s’est fait arrêter pour un braquage mal tourné. Le capitaine de l’unité de police l’a repéré et lui a proposé un marcher pour éviter la prison en mettant sa passion à son service. Après quelque temps, Lino a fait ses preuves, mais malheureusement, il est accusé à tort de meurtre et pour prouver son innocence, il n’a pas le choix que de retrouver la balle perdue.

Mets et merveilles

Vous aimez les aventures culinaires ? La nouvelle téléréalité Mets et merveilles sera la parfaite émission qu’il vous faut. Mets et merveilles sera mis en ligne à partir du 24 juin sur la plateforme Netflix. Dans un splendide jardin, entre classiques réinventés et festins insolites, d’audacieux chefs à domicile tentent les dieux culinaires et se rivalisent.

EuroVision Song Contest : The Story of Fire Saga

Deux chanteurs de petite ville poursuivent leurs rêves de pop star lors d’un concours musical mondial, où les enjeux élevés, les intrigues des rivaux et les mésaventures sur scène mettent à l’épreuve leur lien. La comédie musicale américaine réalisée par David Dobkin débarque le 26 juin 2020 en exclusivité sur Netflix.

Sports d’ailleurs

Si vous êtes fan de sport, Netflix vous donne l’occasion de profiter de cette série de documentaires à partir du 26 juin. Cette série présente des sports traditionnels uniques et dangereux du monde entier, ainsi que les communautés et les cultures où ils se développent.

BNA

Découvrez l’animé Brand New Animal le 30 juin sur Netflix. Les humains et les tanuki cohabitent dans Anima City, une cité futuriste du XXIème siècle.

Michiru Kagemori est un être humain qui va se transformer en tanuki et décide de joindre les autres dans la cité où elle rencontre Shirō Ōgami, un homme-loup qui déteste les humains. La tension monte entre les deux, mais ils finissent par découvrir les secrets mystérieux du rapport des tanuki et la ville dans laquelle ils se trouvent.