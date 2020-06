6 séries à regarder sur Netflix si vous avez aimé

The Woods Cette série vous a-t-elle obsédé si bien que vous en redemandez encore ? Voici 6 autres séries qui pourraient émoustiller votre imagination si vous êtes un vrai fan de The Woods.

Harlan Coben

The Woods n’a atterri que sur Netflix la semaine dernière, mais beaucoup d’entre nous ont déjà dévoré cet incroyable série déclinée en six parties. Harlan Coben nous a offert un thriller épique, qui raconte l’histoire du procureur de Varsovie Paweł Kopińsk, alors qu’il lutte pour se remettre de la perte de sa sœur qui a disparu dans des circonstances inexpliquées dans un camp d’été. En attendant le prochain volet, pourquoi ne pas dévorer cette sélection de séries que vous pouvez regarder sur Netflix si les intrigues de The Woods vous manquent cruellement.

The sinner

The Sinner est un drame policier américain plein de mystère. La première saison relate l’histoire du détective Harry Ambrose, joué par Bill Pullman, qui se plonge dans le passé d’une femme en difficulté, interprété par Jessica Biel afin de déterminer les raisons qui l’a poussé à poignarder un homme à mort. Dans le deuxième chapitre, Ambrose revient dans sa ville natale après qu’un jeune garçon, joué par Elisha Henig a avoué avoir empoisonné un couple. En même temps, il apprend des secrets que les habitants de la petite ville sont déterminés à garder enfouillis. La série a été renouvelée pour une troisième saison et elle débarquera sur Netflix le vendredi 19 juin.

White Lines

White Lines est un thriller anglo-espagnol créé par Álex Pina. La première saison comportant 10 épisodes a débarqué sur la plateforme de streaming le mois dernier. L’histoire raconte la vie de DJ Axel, joué par Tom Rhys Harries, dont le corps est retrouvé dans un désert complètement momifié, 20 ans après sa disparition. Sa sœur, Zoé interprétée par Laura Haddock est bientôt informée de la découverte tragique. Elle se lance dans une chasse aux sorcières pour découvrir qui a assassiné son frère il y a plus de deux décennies. Mais alors qu’elle recherche des réponses, elle se retrouve impliquée dans le monde cruel de la drogue à Ibiza. Ce qui l’a poussé à emprunter des chemins sombres.

Ozark

Le drame policier primé Ozark suit un couple marié qui a déménagé dans les Ozarks à la suite d’une histoire de blanchiment d’argent qui a mal tourné. Très célèbre, cette série met en vedette Jason Bateman et Laura Linney. Martin ‘Marty’ Byrde joué par Bateman a voulu faire affaire avec un cartel mexicain de la drogue, en proposant de lancer une opération de blanchiment, la plus importante de Missouri. Mais sa famille s’est vite emmêlée avec des criminels locaux, y compris les familles Langmore et Snell, et plus tard la Mafia de Kansas City. Ozark a été renouvelé pour trois saisons et attend une confirmation pour la quatrième saison.

You

You est un thriller psychologique, à la fois effrayant et délicieux à voir. C’est le genre de série qui vous rend accro rapidement, sans que vous vous en rendez compte. La première saison raconte l’histoire de Joe Goldberg joué par l’acteur Penn Badgley, un directeur de librairie à New York, qui, après avoir rencontré Guinevere Beck, un écrivain en herbe, tombe amoureux d’elle. Il nourrit son obsession toxique en utilisant les médias sociaux et d’autres technologies pour suivre sa présence. Il n’hésite pas à supprimer chaque obstacle qui se dresse devant lui et son amour pour Guinevere. La deuxième saison est tout aussi sauvage et passionnante et heureusement pour nous, il y a un troisième volet en route.