Il y a plus de personnages de Mark Hamill Star Wars que nous n’en savons / Film

Mark Hamill est surtout connu pour jouer Luke Skywalker dans le Guerres des étoiles saga, mais il est aussi un acteur de renom. C’est pourquoi Hamill a également prêté sa voix à des personnages supplémentaires dans la galaxie de très loin, mais il s’avère qu’il y a encore plus de choses que Mark Hamill a fait en tant qu’acteur vocal que ce que l’on savait auparavant.

Récemment, la série documentaire Disney Gallery: Le Mandalorien a révélé que Mark Hamill a prêté sa voix au droïde EV-9D9 dans un épisode de l’action en direct Guerres des étoiles série sur Disney +. Cela a incité Hamill à confirmer sur les réseaux sociaux qu’il a des rôles de voix supplémentaires dans le Guerres des étoiles univers en dehors de ceux que nous connaissions déjà.

Voici ce que Mark Hamill a posté sur Twitter ce week-end après que la nouvelle de sa part dans Le Mandalorien:

Maintenant que @themandalorian secret est dévoilé, autant révéler que je suis représenté vocalement dans TOUS les films SW, à l’exception des Prequels. Merci à @matthewood de m’avoir utilisé dans Rogue One, Solo & the Sequels, donc j’ai des lignes dans #EpVII. Astuce: recherchez les parties jouées par Patrick Williams. # TrueStory https://t.co/kRQlo7uub8 – Mark Hamill (@HamillHimself) 20 juin 2020

Nous avons précédemment rapporté que Mark Hamill avait exprimé et fait une capture de mouvement pour le petit extraterrestre appelé Dobbu Scay dans le casino de Canto Bight à Star Wars: The Last Jedi parce que son nom figurait au générique. Pour ce qui est de La montée de Skywalker, c’est là que vous trouverez le pseudonyme « Patrick Williams » répertorié comme exprimant le personnage Boolio, l’étranger qui espionne le Premier Ordre pour la Résistance au début du film.

Malheureusement, la suggestion de Hamill de rechercher Patrick Williams dans les crédits du reste de la Guerres des étoiles les films ne nous mènent nulle part. Il ne figure dans aucun des crédits de The Force Awakens, Rogue One, ou Solo. Nous essayons d’obtenir plus d’informations sur les rôles joués par Hamill dans ces films, alors restez à l’écoute pour voir ce que nous apprenons.

En attendant, voici quelques-uns des autres rôles vocaux que Mark Hamill a faits et que vous ne connaissez peut-être pas:

