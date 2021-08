Nouveautés Netflix : 4 séries et films à regarder ce week-end du 13 août

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 13 août ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 4 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end du 13 août sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir la série française Disparu à jamais basée sur un roman de Harlan Coben, The Kissing Booth 3, le dernier film de l’histoire de Ella et Noa, Brand New Cherry Flavor, une série entre drame et horreur et un film mettant en vedette John David Washington intitulé Beckett. Voici donc les meilleurs films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 13 août.

Disparu à jamais

Disparu à Jamais | Bande-annonce officielle | Netflix France

Ce week-end sur Netflix sort Disparu à jamais, une série télévisée basée sur le roman du même nom de Harlan Coben. Elle est centrée sur Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), qui pensait avoir tiré un trait sur la terrible tragédie qui a vu mourir les deux personnes qu’il aimait le plus : Sonia (Garance Marillier), son premier amour, et Fred (Nicolas Duvauchelle), son frère. Dix ans plus tard, Judith (Nailia Harzoune), dont l’amour a rendu sa vie digne d’être vécue, disparaît soudainement lors des funérailles de sa mère. Pour la retrouver, Guillaume devra affronter toutes les vérités qui lui ont été cachées par sa famille et ses amis, ainsi que celles qu’il a longtemps décidé d’ignorer.

The Kissing Booth 3

The Kissing Booth 3 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Le dernier volet de la trilogie The Kissing Booth est disponible en streaming sur Netflix ce week-end. Basé sur les livres du même nom de Beth Reekles, The Kissing Booth 3 suit Ella (Joey King) alors qu’elle se dirige vers l’université, mais elle doit également faire face à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à l’autre bout du pays avec son petit ami Noah (Jacob Elordi) ou tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee (Joel Courtney), mais peu importe ce qu’elle choisit, le cœur de quelqu’un sera brisé.

Brand New Cherry Flavor

Brand New Cherry Flavor - Mini-série | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Brand New Cherry Flavor est une série télévisée Netflix d’horreur et de drame basée sur le roman du même nom de Todd Grimson. Elle suit Lisa Nova (Rosa Salazar), une réalisatrice en herbe qui arrive à Los Angeles pour réaliser son premier film, mais tout dérape lorsqu’elle fait confiance à la mauvaise personne et se fait poignarder dans le dos, transformant son projet de rêve en un cauchemar qui comprend des zombies, des tueurs à gages, des chatons surnaturels et un mystérieux tatoueur qui jette des sorts aux gens.

Beckett

Beckett | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Le film Beckett de Netflix est un thriller réalisé par Ferdinando Cito Filomarino et mettant en vedette John David Washington. En vacances en Grèce, le touriste américain Beckett (Washington) devient la cible d’une chasse à l’homme après un accident dévastateur. Contraint de fuir pour sauver sa vie et de traverser le pays pour se rendre à l’ambassade américaine afin de laver son nom, les tensions s’intensifient alors que les autorités se rapprochent, que l’agitation politique augmente et que Beckett s’enfonce encore plus dans une dangereuse conspiration. Boyd Holbrook, Vicky Krieps et Alicia Vikander sont également à l’affiche.