Disparu à jamais saison 2 : Y aura-t-il une suite de la série Netflix ?

Créée par David Elkaïm et Vincent Poymiro, Disparu à jamais est une série policière française adaptée du livre du même nom d’Harlan Coben. La série suit Guillaume Lucchesi, qui en a marre des terribles tragédies qui le suivent. Il y a dix ans, sa petite-amie et son frère d’alors sont décédés, et maintenant l’amour de sa vie, Judith, a disparu aux funérailles de sa mère. Pour retrouver Judith, il doit découvrir les vérités troublantes enfouies par ses proches et celles qu’il a choisi d’ignorer pendant longtemps. Le drame à suspense initialement sorti en août 2021.

Les critiques ont loué la série pour son attrait visuel et son scénario. Cependant, quelques-uns d’entre eux ont estimé que cela aurait pu faire un meilleur travail pour relier les points, car l’intrigue peut parfois être difficile à comprendre. Le thriller au rythme effréné garde les téléspectateurs sur leurs gardes, ce qui en fait une montre digne d’une frénésie. Naturellement, les fans attendent avec impatience plus. Mais y aura-t-il une saison 2 ? Découvrons-le!

Date de sortie de la saison 2 de Disparu à jamais : renouvelée ou annulée ?

La saison 1 de Disparu à jamais est diffusée depuis ce 13 août 2021 sur Netflix. La première saison comprend cinq épisodes d’une durée de 44 à 53 minutes chacun.

Quant à la deuxième saison, voici ce qu’il faut savoir. La série est présentée comme une mini-série, ce qui signifie qu’il n’a jamais été prévu de produire plus d’une saison. Les cinq épisodes couvrent l’intégralité du matériel source, confirmant que le récit est arrivé à sa conclusion. Dans une déclaration, Harlan Coben a exprimé ce qu’il pensait de travailler sur la série. Il a déclaré :

« Netflix a été un partenaire formidable dans l’adaptation de mes romans dans une variété de pays – et c’est un plaisir particulier de faire Disparu à jamais en France. Je suis honoré de travailler avec ce casting et cette équipe française incroyablement talentueux ».

Comme établi par la déclaration de Harlan Coben, ce n’est pas la première fois que son travail est adapté pour l’écran. Selon un accord de plusieurs millions de dollars que l’auteur a signé avec Netflix en août 2018, quatorze de ses titres devraient être transformés en séries ou en films. Jusqu’à présent, nous avons reçu Dans les bois de Pologne, Innocent d’Espagne et Intimidation et Safe du Royaume-Uni. De plus, une autre série intitulée Ne t’éloigne pas est en préparation. Il convient de noter qu’aucune des séries sorties jusqu’à présent n’a obtenu de commandes pour une nouvelle saison. Voyant comment l’accord de cinq ans expirera en 2023 et qu’il y a beaucoup plus de productions sur lesquelles travailler, il est peu probable que la saison 2 de Disparu à jamais soit jamais réalisée.

Il n’est pas inhabituel pour une mini-série d’obtenir des renouvellements pour plusieurs versements. Par exemple, The Sinner a été initialement conçu comme une mini-série en huit parties, mais a continué pendant deux saisons supplémentaires avec une quatrième édition très attendue actuellement en production. La beauté des drames remplis de suspense est que les scénaristes peuvent toujours trouver des moyens de poursuivre l’histoire, car tout peut arriver. Même alors, nous ne parierions pas là-dessus en ce qui concerne Disparu à jamais. Cependant, si vous avez apprécié les séries basées sur l’écriture de Harlan Coben, vous pouvez vous attendre à un contenu beaucoup plus passionnant sur la plateforme de streaming.

Disparu à jamais est disponible en streaming exclusivement sur Netflix.