La fin de Beckett expliquée : Beckett est-il mort ou vivant ? Qu’arrive-t-il à Dimos Karras ?

Réalisé par Ferdinando Cito Filomarino à partir d’une de ses propres histoires, Beckett est un thriller politique bilingue où la tension est à son comble, l’intrigue immense et les séquences de jeu du chat et de la souris douloureuses à regarder. Un citoyen américain profitant de vacances en Grèce avec sa petite amie devient la victime de la couverture d’une sinistre conspiration internationale. John David Washington, le fils de Denzel Washington, séduit par sa performance dans le rôle titulaire. Certaines parties de l’histoire sont perdues dans la traduction, mais la toile de fond d’une Grèce politiquement turbulente prépare les spectateurs à un drame passionnant et ambiant. À la fin, certaines questions trouvent des réponses définitives, tandis que d’autres restent ouvertes à la discussion. Si vous cherchez des réponses, laissez-nous décoder la fin.

Attention cet article contient des spoilers sur le film Beckett

Résumé du film Beckett

Les Américains Beckett et sa petite amie April s’éclatent en vacances en Grèce. Ils restent près de la place Syntagma à Athènes, mais ils décident de s’installer à la campagne après l’annonce d’une forte protestation. Beckett a réservé un logement pour eux, mais April pense qu’ils devraient confirmer par téléphone avant de partir. April passe le coup de fil. C’est un long chemin jusqu’à l’endroit, et Beckett s’endort sur le volant. La voiture quitte la route, tombe de la falaise et entre par effraction dans une maison. Beckett revient à lui et trouve une femme et un garçon qui le fixent. La femme se cache et le cadavre ensanglanté d’April attire l’attention de Beckett.

April est morte et Beckett se réveille à l’hôpital. Alors que ses mots se perdent souvent dans la traduction, Beckett parvient à retenir un officier de police local et à lui raconter l’incident en détail. Il dit également à l’officier de voir le garçon, et l’officier s’excuse, promettant de trouver où se trouve le garçon. Beckett revisite le site de l’accident et voit une dame blonde et un officier masculin sur le site. Avant qu’il ne comprenne quoi que ce soit, la dame commence à lui tirer dessus. Maintenant, Beckett trouve tout l’État après lui dans un jeu du chat et de la souris. Il espère trouver la sécurité à l’ambassade, mais l’histoire révèle peu à peu que Beckett est devenu un pion facile dans une plus grande conspiration politique internationale.

Fin de Beckett : Beckett est-il mort ou vivant ?

Beckett est le protagoniste éponyme de ce cauchemar kafkaïen des temps modernes. Beckett est l’homme ordinaire omniprésent qui devient la victime d’une plus grande conspiration politique. En fin de compte, Beckett devient un héros tragique par coïncidence – un homme sacrifiable qui était présent au mauvais endroit au mauvais moment. Au cours de l’histoire, nous apprenons que les personnes qui poursuivent Beckett sont les mêmes que celles qui poursuivent Karras. Beckett appelle le parent d’April, Bob, pour lui annoncer la terrible nouvelle. Mais son seul faux pas est de retourner sur les lieux de la catastrophe. Après avoir échappé à la rencontre choquante sur les lieux de l’accident, Beckett se retrouve dans une maison et un homme du coin promet de le protéger. Mais la Grèce, qui traverse un état d’austérité, est un endroit instable, et Beckett n’en est qu’un face à une armée potentielle.

L’homme est apparemment mort et Beckett est en fuite avec un bras plâtré. Il parvient à se faire conduire jusqu’à Kalambaka, d’où il monte dans un train pour Athènes. Dans le train, Beckett rencontre un fonctionnaire intimidant, et lorsque Beckett essaie de tirer la chaîne et de s’échapper du train, l’homme essaie d’atteindre son arme. Beckett tire sur l’homme au pied dans l’agitation, donnant à la police une raison valable de poursuivre Beckett. En attendant, il vient rencontrer deux femmes, Lena et Eleni, qui acceptent de l’emmener à Athènes dans le camion de leur voiture. Après avoir eu une idée du complot, Beckett descend à un poste de contrôle. Un homme parvient à le poignarder et à le blesser dans le métro, mais Beckett attire d’autres passagers et l’homme se retire. Deux étudiants enthousiastes l’emmènent à l’ambassade, où il rencontre l’officier Majessy.

Majessy le remet à un autre homme, appelé Tynan. Après avoir entendu l’histoire, Tynan suggère d’emmener Beckett à la police locale, mais nous apprenons qu’il est de mèche avec la dissimulation. Apparemment, il s’agit d’un agent double travaillant pour falsifier les élections en Grèce. Après que Tynan ait essayé d’appliquer un taser sur Beckett, Beckett donne à Tynan un avant-goût de son médicament semé. Ils finissent dans le sous-sol d’un centre commercial et Tynan apprend la nouvelle de l’assassinat de Karras. Après avoir entendu la grande nouvelle, Tynan est prêt à laisser Beckett quitter le pays, mais Beckett fracasse le crâne de Tynan avec une tige.

Beckett est maintenant motivée par un zèle pour révéler la vérité, et après avoir repéré la femme blonde lors du rassemblement, Beckett la suit sur le toit d’un parking. Beckett et la femme s’engagent dans une bagarre (et par la suite une fusillade). Beckett tire sur l’autre homme, mais il s’échappe avec la voiture tandis que la femme donne à Beckett un combat redoutable. Après avoir traité avec la dame, Beckett suit la voiture. Dans une reconstitution d’une scène de « The Dark Knight », Beckett réussit impeccablement un saut délicat pour tomber sur le toit de la voiture malhonnête. L’homme est mort aussi, tandis que Beckett est vivant à la fin. Il ne comprend pas pourquoi il est vivant, car nous savons qu’il aurait dû être mort maintenant. Mais Beckett a un objectif plus important dans l’histoire et, par conséquent, il est maintenu en vie pour révéler la vérité.

Qu’arrive-t-il à Dimos Karras ?

Dimos Karras, le neveu du leader politique, est au centre du complot. Le drame passionnant ne démarre qu’après que Beckett ait aperçu Dimos. Pourtant, touriste en terre étrangère, Beckett ne sait pas qui est Dimos. Il vient repérer à nouveau Dimos sur une affiche Lena et Eleni postent le long de la route. Après quelques interrogatoires, Beckett apprend que Dimos est le neveu kidnappé de Karras, le leader de la coalition de gauche. Il a apparemment été kidnappé par un groupe extrémiste d’extrême droite nommé Sunrise, qui orchestre également la dissimulation. Plus tard de Tynan, nous savons qu’une organisation extrémiste de gauche nommée Brigade Communiste assume la responsabilité de l’enlèvement.

Mais nous savons que Tynan n’est pas une personne de confiance. La rupture de l’histoire ne fait que donner l’impression que la coalition est faible devant la population en général, car elle déterre un conflit interne au sein de la coalition. En fin de compte, Beckett se rend compte que Tynan peut avoir un rôle à jouer dans la falsification de la reconnaissance par l’organisation de gauche. Karras est assassiné dans son propre rassemblement, tandis que Beckett aperçoit la femme blonde. Il trouve la voiture et risque sa vie pour l’arrêter. Enfin, Dimos est sauvé du coffre de la voiture. Cette révélation finale rétablit la théorie selon laquelle celui qui est après Dimos et son oncle est aussi après Beckett. Cela nous amène à la question finale.

Qui sont les gens après Beckett ?

Alors que Tynan laisse échapper peu de temps avant sa disparition, Karras s’est mêlé de gens puissants pour de l’argent. Alors que son pays se décrépit, Karras avait un prêt massif à son nom, et les personnes qui lui prêtaient l’argent voulaient le récupérer. La Grèce, montrée dans le film, est un pays volatile affaibli par sa crise économique. À ce stade, le gouvernement devient corrompu et les mafias gèrent les affaires gouvernementales. Apparemment, les personnes qui ont prêté de l’argent à Karras sont les mêmes qui kidnappent Dimos.

Ils veulent aussi la mort de Beckett depuis qu’il a appris l’endroit où le garçon kidnappé était gardé. À la fin, tous les méchants meurent, gardant le mystère un mystère. Une cacophonie de mensonges obscurcit la vérité, mais peut-être pouvons-nous encore en déduire quelque chose. Avec la mort de Karras, le parti de droite obtiendrait un point de vue puisque la coalition de gauche et séparatiste recevrait un coup dur. Par conséquent, la déduction de Lena est peut-être juste – l’organisation extrémiste « Sunrise » peut avoir un rôle à jouer dans l’assassinat et l’enlèvement. Le gouvernement américain est-il complice de la dissimulation, ou Tynan est-il un agent voyou travaillant pour des criminels ? En raison d’une conspiration internationale plus profonde, le gouvernement américain pourrait ne pas vouloir que la Grèce renfloue l’UE. Bien que le film raye la surface, ce n’est pas la portée immédiate du film.