Netflix : les nouveautés films et séries cette semaine (Sweet Girl, Directrice…)

Netflix propose des films originaux très attendus cette semaine du 16 au 22 août. Parmi eux, le film Sweet Girl, avec Jason Momoa, l’acteur d’Aquaman. Cette semaine marque également une autre sortie internationale. Larissa Manoela et Thati Lopes jouent dans Journal d’une aventure new-yorkaise.

Parmi les séries Netflix, Directrice se distingue. La série est une comédie avec Sandra Oh, l’éternelle Cristina Yang de Grey’s Anatomy et star de Killing Eve. Découvrez ci-dessous les sorties Netflix entre le 16 et le 22 août.

Nouveautés films et séries sur Netflix lundi 16

Chesapeake Shores saison 5

Abby, mère célibataire qui a réussi, retourne dans la petite ville fondée par son père, où elle compte passer le reste de sa vie.

Nouveautés films et séries sur Netflix mardi 17

The Real Housewives of Beverly Hills saison 5

Dans cette série de télé-réalité à succès, un groupe de femmes fortunées vivent des amitiés et des conflits autour d’un verre et à haute dose de drame.

L’incroyable famille Kardashian saison 5

Les Kardashian font passer la famille avant tout dans cette émission de téléréalité sur la célébrité, les grands empires et le monde des riches et des célèbres.

Tut Tut Cory Bolides saison 5

Cory est toujours prêt à aider ses amis et à partir à toute vitesse dans de grandes aventures !

L’envers du sport : une boxeuse en enfer

Réalisée par Laura Brownson (The Rachel Dolezal Affair, Lemon), la boxeuse Christy Martin parle de ses combats sur et en dehors du ring.

Nouveautés films et séries sur Netflix mercredi 18

Nneka, the pretty serpent

Des années après le meurtre mystérieux de ses parents, une femme acquiert des pouvoirs surnaturels qui l’aident à se venger.

Black Island

Une île apparemment paisible recèle des secrets qui mettent un orphelin en danger après qu’il se soit rapproché de la mystérieuse nouvelle professeure d’allemand.

Black Island - Trailer (Official) | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Tellement beau

Lassée des rencontres fortuites, une jeune femme atteinte d’une maladie génétique rare décide qu’elle veut vivre un grand amour.

Dennis Nilsen, Mémoires d’un meurtrier

Le tueur en série Dennis Nilsen raconte sa vie et les crimes brutaux qu’il a commis dans des cassettes effrayantes enregistrées dans sa cellule de prison.

Journal d’une aventure new-yorkaise

Dans cette comédie hilarante, les meilleures amies Bárbara (Larissa Manoela) et Thaila (Thati Lopes) décident de partir en échange à l’étranger dans l’espoir de résoudre tous leurs problèmes.

Nouveautés films et séries sur Netflix jeudi 19

Sous le même toit

Film de Dominique Farrugia de 2016, Sous le même toit débarque sur Netflix ce jeudi. Après son divorce, Yvan (Gilles Lellouche) retourne vivre “sous le même toit” que son ex-femme Delphine (Louise Bourgoin), sous prétexte qu’il possède toujours légalement 20% de la maison. Le film met également en scène Manu Payet et Marilou Berry dans els rôles de Nico et Melissa.

SOUS LE MÊME TOIT - Extraits du Film (Louise Bourgoin / Gilles Lellouche )

Lire cette vidéo sur YouTube

Bilet Na Ksiezyc (une aller simple vers la lune)

Quand un ado inexpérimenté est conscrit dans la marine, son grand frère l’emmène faire une virée à travers la Pologne pour le préparer à rentrer dans l’armée.

Nouveautés films et séries sur Netflix vendredi 20

Comedy Premium League

Avec de nombreuses blagues, des taquineries et des duels hilarants, 16 des meilleurs talents indiens s’affrontent pour le titre de champions de la comédie. Les quatre premiers épisodes arrivent le 20.

Gunshot

Lorsqu’une manifestation se termine dans la violence, un médecin légiste et une journaliste partent à la recherche de la vérité.

Sweet Girl

Un homme (Jason Momoa) traduit en justice le laboratoire pharmaceutique responsable de la mort de sa femme tout en essayant de protéger ce qui reste de sa famille : sa fille unique (Isabela Merced).

Sweet Girl | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Directrice

La première femme non blanche à devenir directrice d’une grande université tente de répondre aux attentes élevées du département d’anglais, qui va de mal en pis. Avec Sandra Oh.

Directrice | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Ca va bien se passer

Leur mariage est terminé, mais pour le bien de leur fille, ils établissent des règles non conventionnelles pour maintenir l’unité de la famille.

Bienvenue chez les Loud, le film

Fils moyen et seul garçon de l’immense famille Loud, Lincoln ne se sent jamais spécial. Mais tout change lors d’un voyage en Écosse.

Man in Love

Cheng, un agent de recouvrement (Roy Chiu) met tout en œuvre pour conquérir une femme criblée de dettes qui doit s’occuper de son père malade.

Nouveautés films et séries sur Netflix dimanche 22

Alpha

Lors de la dernière ère glaciaire, Keda (Kodi Smit-McPhee) un adolescent, noue des liens avec un loup et entreprend un périple dans un territoire hostile afin de retrouver sa tribu.