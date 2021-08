Comment mettre Instagram en mode sombre (dark mode) sur iPhone et Android ?

Instagram est l’application la plus populaire pour partager des photos/vidéos avec ses amis, et elle est encore plus belle en mode sombre. Comparé à ce qu’il était il y a quelques années à peine, Instagram s’est rapidement transformé en une centrale de médias sociaux. Le flux principal de photos et de vidéos est toujours là, au cœur de l’expérience de l’application, mais c’est aussi beaucoup plus que cela. Entre les Stories Instagram, les bobines, les achats dans l’application et bien d’autres choses encore, il y a beaucoup de choses à faire.

À l’instar de nombreuses autres applications de nos jours, le mode sombre est l’une des nombreuses composantes d’Instagram. Lorsqu’il fait sombre ou que l’arrière-plan blanc devient trop fatigant, le mode sombre est là pour permettre à tous les yeux de se reposer. C’est une fonctionnalité que l’on retrouve sur Twitter, YouTube, Reddit, Apple Music, et même en tant que paramètres généraux dans la plupart des systèmes d’exploitation.

Comment utiliser le mode sombre d’Instagram sur iPhone ?

Dans le cas du mode sombre sur Instagram pour iPhone, l’activation de la fonctionnalité est assez simple. Plutôt que d’activer une bascule dans l’application Instagram elle-même, Instagram indique que le mode sombre est géré par les propres réglages du mode sombre d’iOS. Ouvrez l’application Réglages sur l’iPhone, faites défiler l’écran vers le bas, appuyez sur “Affichage et luminosité”, puis sur l’option “Sombre” en haut de l’écran. Les menus d’iOS et toutes les applications prises en charge – y compris Instagram – passent alors à un fond sombre furtif. Si passer manuellement du mode clair au mode foncé devient trop fastidieux, il est également possible de mettre le mode foncé sur une routine automatique. Appuyez sur le commutateur à côté de ” Automatique “, puis sur ” Options ” pour choisir quand le mode sombre est activé/désactivé. À partir de là, les utilisateurs peuvent choisir “Du coucher au lever du soleil” ou “Programme personnalisé”.

Comment utiliser le mode sombre d’Instagram sur Android ?

Pour l’application Instagram Android, elle suit le même processus de respect du mode sombre d’Android à l’échelle du système. Les étapes exactes peuvent sembler légèrement différentes en fonction du téléphone Android que quelqu’un utilise, mais le processus de base est le suivant : Ouvrez l’application Paramètres, appuyez sur ” Affichage “, puis sur ” Thème sombre “. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton ” Activer ” pour activer manuellement le mode sombre, mais tout comme iOS, il existe également des options pour le programmer. Appuyez sur “Planifier” en haut de l’écran et choisissez l’une des deux options suivantes : “S’active à une heure personnalisée” ou “S’active du coucher au lever du soleil”. Chaque fois que le thème sombre d’Android s’engage, l’application Instagram met également en avant son mode sombre.

Il y a un avantage clé au mode sombre d’Instagram sur Android, et c’est que le mode sombre peut être activé pour Instagram sans changer le thème système. Ouvrez l’application Instagram, appuyez sur l’icône de profil en bas à droite de l’écran, appuyez sur les trois lignes en haut à droite, appuyez sur ” Paramètres “, appuyez sur ” Thème “, et appuyez sur ” Sombre ” pour seulement changer Instagram en mode sombre. Si les utilisateurs veulent que l’application respecte les paramètres de leur système, assurez-vous que cette option est rétablie sur ” System Default “.