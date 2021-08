The White Lotus saison 2 : Que sait-on de la suite de la série sur OCS ?

Créé par Mike White, The White Lotus est une histoire captivante et satirique de cupidité, d’hypocrisie et de comportement humain. L’intrigue s’articule autour d’un groupe de vacanciers qui viennent à l’hôtel éponyme à Hawaï pour y passer une semaine. Leurs interactions entre eux et avec le personnel constituent l’essentiel du spectacle. Après sa sortie, la série a reçu de nombreuses critiques positives, les critiques la louant pour l’humour vicieux que Mike White a magistralement mis en œuvre dans chaque scène de la série. Si vous avez déjà regardé la finale sensationnelle de la saison 1 et que vous vous demandez s’il y aura une saison 2 de la série, nous avons ce qu’il vous faut.

Date de sortie de la saison 2 de The White Lotus

La saison 1 de The White Lotus a été diffusée à partir du 11 juillet 2021 sur HBO et a été diffusée 6 épisodes avant de se terminer le 15 août 2021. En France, sur OCS et Amazon Prime Video, les épisodes ont étéb diffusés chaque lundi entre le 12 juillet et le 16 août. Tous les épisodes de la première saison sont désormais disponibles en streaming sur OCS et Amazon Prime Video.

En ce qui concerne la saison 2, voici ce que nous savons. Le 10 août 2021, quelques jours avant la sortie de la finale de la saison, HBO a annoncé que The White Lotus a été renouvelé pour une deuxième saison. Le réseau a également révélé que la saison 2 se déroulerait dans un cadre complètement différent et présenterait principalement une toute nouvelle distribution.

“Le prochain chapitre de The White Lotus laisse Hawaï derrière lui et suit un autre groupe de vacanciers alors qu’ils se rendent dans une autre propriété de White Lotus et s’installent temporairement parmi ses habitants”, a déclaré HBO dans un communiqué de presse.

Selon Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation chez HBO, Mike White a créé une série HBO par excellence avec The White Lotus, et le réseau est extrêmement enthousiasmé par la suite de l’histoire. Étant donné que la situation du COVID est toujours répandue dans le monde, cela aura forcément des effets sur le tournage, quel que soit le lieu qu’ils ont choisi comme décor pour la deuxième saison. Compte tenu des facteurs susmentionnés, nous prévoyons la sortie de la saison 2 de The White Lotus quelque part en 2022.

Casting de la saison 2 de White Lotus

Dans The White Lotus saison 1, Murray Bartlett joue le rôle d’Armond, le manager du White Lotus; Steve Zahn dans le rôle de Mark Mossbacher, l’un des vacanciers ; Connie Britton dans le rôle de Nicole Mossbacher, la femme de Mark, qui a beaucoup plus de succès que lui financièrement; Jennifer Coolidge dans le rôle de Tanya McQuoid, une femme riche confrontée au chagrin de la perte de sa mère ; Fred Hechinger dans le rôle de Quinn, le fils de Mark et Nicole ; Sydney Sweeney dans le rôle d’Olivia, la fille de Mark et Nicole ; et Brittany O’Grady dans le rôle de Paula, une amie d’Olivia.

La distribution talentueuse comprend également Jake Lacy dans le rôle de Shane Patton, la moitié du couple en lune de miel, tandis qu’Alexandra Daddario apparaît dans le rôle de Rachel, l’autre moitié du couple apparemment idyllique. Natasha Rothwell interprète le personnage de Belinda, la responsable du spa de l’hôtel. La série met également en vedette Molly Shannon dans le rôle de Kitty, la mère de Shane, Kekoa Kekumano dans le rôle de Kai et Lukas Gage dans le rôle de Dillion.

Comme mentionné ci-dessus, la saison 2 aura une nouvelle distribution composée d’acteurs talentueux. Cependant, certains acteurs de la saison 1 pourraient apparaître dans la deuxième saison pour maintenir un certain degré de continuité. Cela n’inclura probablement pas Bartlett, dont le personnage meurt dans la première saison.

Intrigue de la saison 2 de The White Lotus

Dans la finale de la saison 1, Shane finit par se plaindre auprès du patron d’Armond et le fait virer. Armond passe ensuite la soirée à boire de l’alcool et à sniffer du Xanax. Quand il pense que Rachel et Shane sont sortis, il se faufile dans leur chambre et défèque dans les bagages de Shane. Shane finit par le poignarder et le tuer accidentellement. Kai est arrêté et les bijoux de Nicole sont rendus. Bien qu’Olivia sache que Paula a aidé Kai, elle choisit de ne pas le dire à ses parents. Quinn décide de rester à Hawaï. Tanya disperse les cendres de sa mère et refuse d’investir dans le spa de Belinda.

La saison 2 tournera très probablement autour d’un tout nouveau groupe de vacanciers et de membres du personnel qui les fréquentent. La deuxième saison sera aussi intelligente et satirique que la première. Il peut également comporter des personnages qui correspondent à des stéréotypes, tels que des jeunes mariés, une grande famille dysfonctionnelle, une personne névrosée et une personne aux prises avec une dépendance. La saison à venir aura probablement un meurtre comme élément principal de l’intrigue, comme c’est le cas dans la première saison.

Pour rappel, la saison 1 de The White Lotus est disponible en intégralité en streaming sur OCS ainsi que sur Amazon Prime Video.