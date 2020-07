Netflix : films originaux de 2020 (jusqu’à présent)

Avec chaque année qui passe, le géant du streaming Netflix s’affirme de plus en plus comme un studio grand public capable de produire des tubes de taille hollywoodienne avec plus de casting et d’équipes de production respectables.

Le méga hit de l’année dernière The Irishman a confirmé que la plate-forme était en mesure de mettre en place un candidat aux Oscars solide (et un excellent film pour démarrer), mais avec les téléspectateurs passant plus de temps à la maison et à regarder leurs écrans que jamais auparavant, il restait à voir si Netflix pourrait maintenir ce flux impressionnant de nouveaux contenus.

The Irishman – Best Hit 2019

Heureusement, 2020 a jusqu’à présent vu la plate-forme de streaming se renforcer, produisant et diffusant une multitude de nouveaux films chaque mois, dont beaucoup ont été des succès massifs auprès du public. Dans cet esprit, c’est la descente de mi-année des quinze meilleurs films à venir de Netflix jusqu’à présent cette année.

Mettant en vedette une multitude de visages familiers des mondes de la comédie, de la télévision, de la musique et du cinéma, toutes les personnes interrogées pendant la durée de Have a Good Trip ont une chose en commun, et c’est le fait qu’elles sont devenues des cerfs-volants dans leur vie et veulent partager cette expérience dans toute sa splendeur glorieuse maladroite, drôle, parfois éclairante et parfois hilarante stupide.

Have a Good Trip

Mettant en vedette Nick Dead Offman, la charmante et fiable Sarah Silverman, et le rappeur A $ AP Rocky, ce documentaire gonzo voit ces célébrités se souvenir de leurs meilleures et pires expériences avec les psychédéliques et constitue une montre à l’esprit en pleine expansion.

En termes de ton, c’est un vrai documentaire LSD « come for Sting, stay for Adam Scott ».