TikTok : la star TikTok Ondreaz Lopez révèle qu’il est victime d’agression sexuelle

TikTok étoile Ondreaz Lopez a été accusé d’avoir agressé sexuellement un jeune de 17 ans en 2018, mais il nie maintenant les allégations.

Le danseur a pris Twitter mardi après qu’un utilisateur se soit identifié par le nom de Al, qui passe par les pronoms, a affirmé avoir été agressé pendant une soirée pyjama avant un concours de danse en Arizona.

Selon le récit d’Al, eux et les membres de leur équipe de danse ont accepté de dormir dans la maison de Lopez à Las Vegas, Nevada. Alors qu’on lui demandait de dormir chez la personne de 23 ans Instagram le lit de l’influenceur, ils ont affirmé qu’il les avait « forcés » à toucher ses parties génitales, malgré qu’ils aient utilisé toutes leurs forces pour s’écarter. Ils ont déclaré:

« Il ne me laissait pas m’éloigner avant d’avoir fait demi-tour. »

Vous pouvez lire ce qu’ils ont raconté (ci-dessous).

Mon histoire avec Ondreaz Lopez. Il a maintenant 23 ans. pic.twitter.com/8Tk5cjHsAE – BLACK LIVES MATTER // ACAB (@iirascibility) 21 juin 2020

Ce genre de maîtrise écrasante décrit ici est incontestablement une agression sexuelle. Cependant, Ondreaz dit que cela ne s’est jamais produit du tout!

Non seulement Ondreaz a carrément nié leurs allégations, mais il a expliqué comment Al a initié l’interaction et l’a maîtrisé. Il a poursuivi en indiquant sa version des événements (veuillez noter qu’il a utilisé le mauvais sexe):

«Voulant être poli, j’ai demandé [Al] si elle voulait rester sur le canapé, ou dormir dans ma chambre et [they] dit ma chambre. Quand nous sommes entrés dans la pièce, je me suis d’abord couchée et [Al] m’a dit « j’aime faire des câlins », et c’est ce que nous avons fait. [They] initié, mis [their] jambes sur les miennes et enterrées [their] visage dans mon cou. [They] dit dans [their] passé que je soupirais parce que rien ne se passait, mais je soupirais parce que j’avais l’impression [they] respirait sur mon cou pour attirer mon attention. «

La personnalité de TikTok a en outre partagé:

«Finalement, j’ai tourné la tête vers [them] et [they] commencé à faire sortir. Nous nous sommes réconciliés pendant environ une demi-heure, et on avait l’impression que les choses s’intensifiaient, donc je suis parvenu [them]. À ce point, [they] puis m’a arrêté et a dit [they] ne voulait pas avoir de relations sexuelles. J’étais définitivement confus, mais à aucun moment [they] avoir à forcer [themselves] sous moi. Il n’y a eu aucune agression du tout, je me suis simplement [them] et nous nous sommes allongés sur différents côtés du lit et nous nous sommes levés pour la compétition le lendemain matin. »

Ondreaz a également affirmé qu’il était « resté cordial » avec Al depuis, ajoutant comment ils ont fait des « blagues légères » sur la nuit en question. Déclarant qu’il « ne voudrait jamais invalider une victime d’agression sexuelle », le danseur professionnel, qui a gagné en popularité sur la plate-forme de médias sociaux avec son frère Tony, s’est ouvert d’être victime lui-même. Il a allégué avoir été agressé sexuellement à deux reprises, une fois à l’âge de 8 ans par un ami de son frère. La deuxième fois, il n’est pas entré dans les détails, à part révéler que l’agresseur était un membre de la famille. « Mon but de partager ces deux histoires n’est PAS pour la sympathie, et aussi pour ne pas distraire de [Al’s] réclamations. J’ai été capable de guérir et d’être plus fort au fil des ans, mais mon point est que j’ai vécu ce [they are] réclamer et je ne ferais JAMAIS subir à quelqu’un le comportement absolument mauvais et vil que j’ai vécu quand j’étais enfant. » Lopez a conclu sa pièce avec des excuses pour Al, en écrivant: « Je veux finaliser tout cela avec des excuses à [them]. Peu importe ce qui s’est passé entre nous ce soir-là, [they] manifestement mal à l’aise et je n’ai jamais eu l’intention de faire du mal [them] ou faire [them] sentir de cette façon. « Lisez sa déclaration complète (ci-dessous): pic.twitter.com/kVB83DDRnh – ONDREAZLOPEZ (@ondreazlopez) 22 juin 2020 Son jeune frère a même sonné le scandale en écrivant: L’agression sexuelle est une affaire très sérieuse !! Cette fille qui prétend avoir été agressée sexuellement par ondreaz ment. Nous avons des amis qui connaissent la situation qui m’est même venue en disant qu’elle mentait. Je fournirai des captures d’écran lorsque je les aurai. – Tony Lopez (@lopez__tony) 22 juin 2020 Al a lu le démenti de Lopez, tweetant qu’ils se sentaient « il a juste tordu l’histoire », donc personne ne les croirait. Même en allant jusqu’à remettre en question leur décision de s’exprimer et de partager leur vérité, ils ont posté: « Je ne peux pas. il a vraiment menti sur tout ça. les temps, les questions, ce qui s’est passé. et tout le monde va croire l’homme qui est célèbre. pourquoi ai-je fait ça. pourquoi ai-je jamais parlé de cela, je savais que cela allait arriver. j’aurais dû garder le silence. « j’ai besoin de descendre. ondreaz sait que sa base de fans est fidèle et il pourrait tout leur dire. j’ai déjà dit qu’il avait dit à tout le monde que j’avais tout initié et que je regardais ce qu’il faisait à nouveau. J’ai fini. personne ne me croit jamais quand j’ai mal. j’ai fini de l’exprimer. pic.twitter.com/JVVwirCJ6w – BLACK LIVES MATTER // ACAB (@iirascibility) 22 juin 2020 Nous ressentons pour toutes les victimes d’agression sexuelle et nous espérons qu’elles pourront se sentir entendues. Avec plus de 16 millions d’abonnés sur TikTok, est-ce tout ce qu’il faut pour que votre voix soit plus importante que celle d’un autre? Que pensez-vous de tout cela ?? Tu n’es pas seul. Pour obtenir de l’aide confidentielle, appelez la hotline nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 ou visitez rainn.org, les deux gratuitement.