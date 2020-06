Netflix : David Fincher est de retour derrière la caméra

6 ans après Gone Girls, David Fincher revient sur vos écrans le mois d’octobre prochain. L’acteur serait recruté pour un biopic sur le scénariste Citizen Kane, avec Gary Oldman et Amanda Seyfried au casting de Mank.

Le prochain film de David Fincher s’intitule « Mank », un long-métrage qui se concentre un peu plus sur une histoire de famille vu que le créateur des scénarios n’est autre que Franck Fincher. Au casting, on découvre pas mal d’acteurs. Le personnage principal sera joué par Gary Oldamn, si Tuppence Middleton sera la femme de Mank. Charles Dance (Game of thrones) y sera également ainsi que Tom Burke (The Musketeers), Amanda Seyfried (Mamma Mia) et Lily Collins.