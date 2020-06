Daisy Ridley jouera dans Baba Yaga, un court-métrage de réalité virtuelle – / Film

Guerres des étoiles star de la franchise Daisy Ridley n’a pas été beaucoup depuis la fin de la saga Skywalker l’année dernière. Mais elle aime apparemment la réalité virtuelle, racontant un jeu de réalité virtuelle appelé L’aube de l’art qui a chuté en février et arrive maintenant à bord d’un autre projet VR. Celui-ci s’appelle Baba Yagaet avant de devenir trop excité, non, cela n’a rien à voir avec le monde de John Wick. (Baba Yaga, que le film équivaut à « The Boogeyman », est l’un des surnoms de Wick.)

Découvrez le nouveau court métrage VR de Daisy Ridley ci-dessous.



Selon Variety, Ridley entendra le personnage principal dans Baba Yaga, qui vient de l’écrivain / réalisateur Eric Darnell, écrivain et réalisateur de Antz et tous les Madagascar films. Une version en cours de réalisation de l’expérience VR jouée au Festival du film d’Annecy cette année (qui vient de commencer aujourd’hui), et tout en louant les talents de Ridley en tant qu’actrice, Darnell a déclaré à Variety qu’elle avait poussé à réenregistrer tout son dialogue pour le projet VR après avoir vu l’art conceptuel du projet, disant qu’elle pouvait faire mieux avec les visuels à l’esprit.

Contrairement à John WickLa définition simpliste de Baba Yaga en tant que boogeyman, la figure folklorique est plus complexe que cela: elle est généralement une sorcière répugnante et redoutable qui vit dans une cabane qui se tient sur des cuisses de poulet, mais le personnage n’est pas toujours méchant. Voici comment Baobab, la société VR qui a créé cette expérience, la décrit sur son site officiel:

Plongez dans la production théâtrale enchanteresse de Baba Yaga, la toute nouvelle expérience de réalité virtuelle du studio d’animation interactif primé 6 fois aux Emmy Awards Baobab Studios. Le public sera invité en tant que personnage principal dans un monde de conte de fées obsédant complètement repensé et vos choix détermineront la fin de cette histoire d’amour, de courage et de magie. Tantôt force du mal, tantôt force du bien, l’énigmatique sorcière Baba Yaga utilise ses pouvoirs pour protéger la forêt de l’empiètement des villageois. Lorsque votre mère, le chef du village, tombe gravement malade, c’est à vous et à votre sœur Magda de faire l’impensable: entrez dans la forêt, découvrez ses mystères cachés et obtenez le remède de Baba Yaga. Baba Yaga mélange le théâtre, le cinéma, l’interactivité, l’IA et l’animation en une expérience unique qui explore les thèmes de l’autonomisation et de l’environnementalisme. En fin de compte, chaque décision que vous prenez est importante… même si l’humanité et la nature peuvent vivre en équilibre.

« Baobab est à la pointe de la réalité virtuelle et de l’animation interactive, donc c’était excitant de travailler avec Eric et l’équipe pour donner vie à une si belle histoire », a déclaré Ridley dans un communiqué. «J’adore jouer à Magda, car elle est courageuse, vulnérable et farouchement protectrice de sa famille à la fois. L’idée que le spectateur sera en mesure d’interagir véritablement avec mon personnage dans ce monde magique et d’aider à orienter le cours du récit est tellement incroyable. «

