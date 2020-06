Les Oscars 2021 ont été retardés de deux mois au 25 avril

Les Oscars de l’année prochaine seront retardés. Les Oscars 2021 ont été repoussés du 28 février au 25 avril 2021. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé le déménagement aujourd’hui après que des médias comme Variety aient commencé à spéculer il y a quelques mois que cela pourrait se produire. Cela est tout à fait logique, car le calendrier de sortie en salles a été complètement détruit par la pandémie, et l’admissibilité aux films a été modifiée pour avoir une date de sortie admissible entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021. Les Oscars ont été reportés trois autres fois dans le passé.

Les Oscars devaient être plus tard

« Pendant plus d’un siècle, les films ont joué un rôle important pour nous réconforter, nous inspirer et nous divertir pendant les périodes les plus sombres. Ils l’ont certainement cette année. Notre espoir, en prolongeant la période d’éligibilité et la date de remise des prix, est de fournir la flexibilité les cinéastes doivent terminer et sortir leurs films sans être pénalisés pour quelque chose échappant au contrôle de quiconque « , a déclaré le président de l’Académie David Rubin et le PDG Dawn Hudson dans un communiqué. « Les Oscars à venir et l’ouverture de notre nouveau musée marqueront un moment historique, rassemblant des cinéphiles du monde entier pour s’unir à travers le cinéma. »

Honnêtement, c’est une excellente nouvelle. La tenue de la cérémonie en février a amené un grand nombre d’organes de vote des Oscars à ignorer certains films éligibles, et permet à l’Académie de rassembler ses canards pour permettre plus de visionnage à domicile via le streaming et autres. Il n’y a vraiment aucune raison pour qu’elles aient lieu si tôt dans l’année, surtout lorsque certains électeurs n’ont tout simplement pas le temps de se rendre à une projection de certains films. Espérons que tout cela signifie que plus de films sont vus dans toutes les catégories, en particulier les documentaires et les films étrangers à venir aux Oscars cette année.

