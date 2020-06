Netflix : Dans les bois n’aura certainement pas de saison 2

Mis en ligne le 12 juin, la série Dans les bois (ou The Wood), une adaptation d’un roman d’Harlan Coben, a captivé beaucoup de monde. Mais à la grande déception des fans, cette série n’aura sûrement pas unesuite. Mais pour quelles raisons ?

Nous avons remarqué ces dernières années la multiplication des adaptations de romans d’Harlan Coben. A l’instar d’une chance de trop avec Alexandra Lamy, ensuite The Stranger (Intimidation), après les séries originales The Five et Safe qu’il a créé, nous somme finalement arrivé à Dans les bois, une série qui a connu beaucoup de succès sur Netflix. Avec ses 6 épisodes, Dans les bois révèle une adaptation du roman du même nom publié en 2007.

On y suit l’histoire de Pawel Kopiński. Il y a 25 ans de cela, sa sœur ainsi qu’un garçon ont disparu lors d’une colonie de vacances où il était moniteur. Lorsque le cadavre de la deuxième personne disparu est retrouvé, Pawel qui est devenu procureur, et il va enquêter pour découvrir ce qu’il s’est passé.

Une suite possible ?

Après les 6 épisodes de Dans les bois, une suite serait-il possible ? Beaucoup de fans s’interrogent et s’intéressent sur la question. De toute évidence, il reste encore quelques mystères à découvrir, suffisamment pour déclencher une éventuelle intrigue à l’avenir. Cependant, Harlan Coben avait expliqué que ces adaptations n’étaient pas nécessairement pour l’idée d’en faire autre chose qu’une mini-série. Il a fait remarquer lors de la promotion de The Stranger à Variety que « Une partie du deal que je fais avec le téléspectateur, c’est de donner toutes les réponses. C’est comme un roman entier ». De ce fait, Harlan Cober n’a pas à mettre à jour sa série sans cesse. En cas de succès, cela n’exclut pas nécessairement la saison 2 de Dans les bois. Pour le moment, la série fait partie des plus populaire en France puisqu’elle se classe parmi les dix premières les plus vues. Nous devons encore attendre pour savoir si une suite est possible pour cette production. Mais les producteurs polonais n’ont pas encore évoqué cette possibilité.