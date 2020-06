BLACKPINK – nouveau single : les nouvelles couleurs de cheveux des filles affolent les fans

Le girls band BLACKPINK a sorti une série d’affiches officielles, marquant le lancement prochain de son nouveau single « How You Like That » ! Les jeunes filles se dévoilent sous toutes les couleurs sur ces affiches de promotion.

Des cheveux multicolores

Dans cette série d’affiches teaser, chacune des membres de BLACKPINK révèle des photos inédites avant leur come-back, laissant les fans béats d’admiration et d’émerveillement devant leurs nouvelles couleurs de cheveux. En effet, les membres du groupe ont subi un sérieux lifting au niveau de la tête. Désormais, les cheveux de Lisa sont d’une couleur rouge bordeaux très audacieuse voire provocatrice, tandis que ceux de Rosé brille grâce à une couleur bleue cendré. Pour sa part, Jisoo fait ressortir son côté naturel grâce à des cheveux noirs. Et enfin Jennie porte avec confiance un mélange de blond cendré et de noir, à la fois doux, élégant et très féminin.

Un album complet dans 3 mois

Le titre de la nouvelle chanson de BLACKPINK s’intitule « How you like that ». La sortie est annoncée pour ce 26 juin à 18 heures. Les filles poursuivront la promotion de ce nouveau single durant toute l’été. Un second morceau est en préparation et devrait sortir en juillet prochain. Quant à la sortie du nouvel album complet, elle devrait avoir lieu au mois de septembre. D’après YG Entertainment qui a dévoilé des détails de l’album, celui-ci sera composé de 10 chansons, toutes déjà enregistrées.