« Ne pas vraiment identifier notre système comme SBMM » – Le développeur Apex Legends explique le fonctionnement du matchmaking

Le matchmaking basé sur les compétences est un sujet qui fait l’objet de débats depuis toujours. Les fans ont toujours discuté de la façon dont ce système particulier est ou n’est pas bénéfique pour les jeux multijoueurs. De plus, ce système a également fait son chemin dans les jeux de bataille royale, qui n’a fait qu’ajouter du carburant au feu SBMM. De même, Apex Legends possède également son propre système SBMM, mais un développeur pense que le système d’Apex n’est pas exactement SBMM.

Lors d’une session Reddit AMA, les développeurs d’Apex Legends ont répondu à plusieurs questions de fans. Beaucoup d’entre eux étaient centrés sur les récents changements de passe de combat qui ont mis la communauté en colère. Cependant, l’une des questions qui ont intrigué les fans concernait l’algorithme SBMM du jeu. Un fan était impatient de savoir comment fonctionnait l’algorithme SBMM et le développeur l’a volontiers obligé.

Le système SBMM d’Apex est très différent des autres jeux

Il dit «En tant que jeu qui nécessite 60 personnes pour jouer, nous accordons la priorité à la rapidité des matchs plutôt qu’à la création du« match parfait ». Ceci est surtout perceptible dans les petites régions ou les sessions de fin de soirée. (c’est pourquoi je n’identifie pas vraiment notre système comme « SBMM ») C’est pourquoi vous verrez une certaine variance dans qui est dans votre match. Nous supposons que vous préférez jouer un match plutôt que de rester dans une file d’attente pendant 10 minutes. Cela vaut aussi pour Classé. Nous attendons plus longtemps pour faire des matchs plus équitables ici, mais finalement nous voulons que tous nos joueurs jouent réellement, donc fusionnerons les rangs pour commencer un match. Pour être juste, je ne pense pas que ce système soit parfait et nous discutons d’améliorations. »

D’après ce que le développeur mentionne, il semble que le système se concentre davantage sur la recherche d’un match pour les joueurs plutôt que de les faire attendre plus longtemps pour trouver des joueurs avec le même niveau de compétence. Cela semble un peu décevant étant donné que cela va complètement à l’encontre des règles du SBMM. Il admet également que le système a cruellement besoin d’une mise à niveau, ce qui est un bon signe.

Fait intéressant, il n’a pas partagé tous les détails sur le fonctionnement du système. C’est parce qu’il pense que le système est exploitable si les joueurs essaient «assez fort». L’un des moyens les plus courants utilisés par les joueurs pour contourner SBMM est qu’ils réservent volontairement leur rapport K / D. Cela les met finalement dans des lobbies plus faciles où ils n’ont pas à se soucier de la transpiration à chaque match.

Les développeurs d’Apex Legends changent régulièrement le système SBMM

Ensuite, il mentionne également comment les développeurs continuent de peaufiner le système de temps en temps. Il dit «Cela change aussi souvent! Nous pouvons faire des ajustements sur le back-end relativement rapidement et nous ne diffusons pas ces ajustements. Parfois, nous exécutons un test pour voir si une modification particulière des mathématiques fait jouer les joueurs plus longtemps, ou réduit les temps d’attente, etc. Nous ne diffusons pas les modifications afin que nos tests ne soient pas entachés. Directives d’expérimentation typiques. Caustique approuvé. »

Il est clair que peu importe ce que font les développeurs, il ne peut y avoir de système parfait. Par conséquent, ils ont recours à des ajustements mineurs de temps en temps pour garder les choses à jour.

L’une des plaintes les plus courantes concernant SBMM est que les joueurs ne veulent pas transpirer dans les lobbies publics. Le développeur a également abordé ce problème là où il a déclaré « Un commentaire courant que je vois est que les joueurs ne veulent pas transpirer dans les pubs, mais ils ne veulent pas non plus se faire rouler à la vapeur dans les pubs. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous avez un matchmaking TRÈS serré basé sur les compétences, vous aurez des matchs en sueur parce que c’est comme un combat de boss face à face. Si vous n’avez pas de matchmaking basé sur les compétences, vous pourriez obtenir des éliminations gratuites, mais quelqu’un va être BEAUCOUP meilleur que vous dans ce lobby et vous serez rapidement roulé. «

La question initiale concernait le fonctionnement de l’algorithme, mais il semble que le développeur ait trouvé un moyen de ne pas le révéler et de l’expliquer aux fans. De toute évidence, l’entreprise ne peut pas révéler le fonctionnement de son système, car cela pourrait être une entreprise risquée. Néanmoins, il s’agissait d’une conversation informative étant donné que les fans ont pu comprendre le point de vue des développeurs sur le système. De toute évidence, eux aussi pensent comme les fans et, espérons-le, proposeront un système plus robuste dans un proche avenir.

