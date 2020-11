NBA 2K21 obtient un mode de jeu exclusif sur PS5

La version PS5 de NBA 2K21 reçoit un mode de jeu supplémentaire, comme 2K Games l’a maintenant confirmé. La Women’s National Basketball Association (WNBA) est désormais représentée exclusivement sur les nouvelles consoles.

Le mode WNBA vous permet de créer vos propres joueurs et d’accompagner leur carrière tout au long de la NBA. De plus, vous pouvez entièrement concevoir vous-même le mode franchise, créer votre propre ligue WNBA et bien plus encore. Les 12 équipes de la WNBA, qui peuvent également être sélectionnées dans les matchs en ligne 3v3 MyPLAYER, sont incluses.

Pris en charge avec la sortie de la version nouvelle génération NBA 2K21 également le MyTEAM Cross-Progression et un portefeuille VC commun dans la même famille de consoles (PS4 à PS5, Xbox One à Xbox Series X). MyTEAM Cross-Progression active également tous les points, jetons, cartes et progrès MyTEAM afin de les utiliser dans les versions de NBA 2K21 pour partager la génération actuelle et la prochaine génération dans la même famille de consoles; Grâce au portefeuille VC partagé, tous les VC gagnés ou acquis sont dans la version de NBA 2K21 disponible pour la génération actuelle ainsi que pour la prochaine génération dans la même famille de consoles.

NBA 2K21 sortira lors du lancement de la PS5 en novembre.