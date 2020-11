Mano quitte NYXL et rejoint Philadelphia Fusion

in

Photo de Robert Paul pour Blizzard Entertainment

L’un des joueurs les plus constants de l’Excelsior de New York se dirigera vers une nouvelle maison pour 2021 Overwatch Saison de la ligue.

L’équipe a annoncé aujourd’hui que le char principal Kim «Mano» Dong-gyu quitterait l’Excelsior. Quelques minutes plus tard, le Philadelphia Fusion a annoncé que Mano rejoindrait ses rangs l’année prochaine.

Grand rival des saisons passées, il est temps de voir comment il joue avec nous plutôt que contre nous… Accueillez chaleureusement @Mano_OWL, rejoignez Fusion pour la saison 2021! * En attente d’approbation de la ligue pic.twitter.com/IcW4D1o8be – Philadelphia Fusion (@Fusion) 3 novembre 2020

Mano fait partie de la liste de NYXL depuis le début de la Overwatch Ligue. Il a été repris avec plusieurs coéquipiers de l’équipe sud-coréenne LuxuryWatch Blue. Tout au long de ses trois années sur l’Excelsior, Mano s’est toujours démarqué comme un char principal toujours impressionnant, choisissant souvent de jouer plus prudemment qu’agressivement.

Cette signature est une surprise pour les fans de New York et de Philadelphie. Malgré l’apparente restructuration du NYXL et les chutes de plusieurs joueurs, de nombreux fans s’attendaient à ce que Mano reste avec l’équipe. De même, les fans de Fusion s’attendaient probablement à ce que l’équipe s’appuie sur Kim «Sado» Su-Min, qui a eu une performance impressionnante lors de la saison 2020.

Dans un post Twitter, Mano a annoncé que son contrat était terminé et a remercié les fans du NYXL de l’avoir soutenu ces trois dernières années. «J’ai ri et pleuré avec mes coéquipiers, tout le personnel d’entraîneurs a travaillé si dur jour et nuit», a-t-il déclaré. «L’équipe nous a toujours soutenus.»

Le Philadelphia Fusion a récemment ajouté l’ancien entraîneur de Paris Eternal et entraîneur de San Francisco Shock Kim «NineK» Beom-hoom en tant qu’entraîneur-chef pour la saison 2021.