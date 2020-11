Micromax revient d’entre les morts avec deux nouveaux téléphones et un agenda patriotique

Micromax a lancé deux téléphones de la série IN destinés aux acheteurs à petit budget.

Les Micromax IN Note 1 et IN 1b visent à concurrencer les téléphones économiques tels que Redmi et Realme.

Ils seront mis en vente à partir du 24 novembre.

Micromax, la société indienne de smartphones, fait un autre effort pour récupérer sa gloire perdue. La marque était autrefois au sommet du marché indien des smartphones, mais a depuis été anéantie par Samsung, Xiaomi, Vivo et d’autres.

Aujourd’hui, Micromax a annoncé ses nouveaux smartphones de la série IN – les IN Note 1 et IN 1b – spécifiquement destinés aux joueurs de smartphones chinois. Les deux téléphones sont alimentés par des chipsets Mediatek, fonctionnent sous Android 10 avec une promesse de deux mises à niveau majeures du système d’exploitation et disposent chacun d’une grande batterie de 5000 mAh.

Le Micromax IN Note 1 est le plus haut de gamme des deux avec le chipset MediaTek Helio G85 et un écran LCD FHD + IPS de 6,7 pouces. Le téléphone dispose d’une configuration à quatre caméras comprenant un appareil photo principal de 48 MP, un capteur grand angle de 5 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il y a un jeu de tir selfie 16MP à l’avant.

En revanche, le Micromax IN 1b est alimenté par la puce MediaTek Helio G35 et dispose d’un écran HD de 6,5 pouces. Il n’a que deux tireurs arrière – 13MP + 2MP et une caméra selfie 8MP.

Les deux téléphones disposent d’un bouton Google Assistant dédié et d’une prise casque 3,5 mm. Ils disposent également d’un port USB-C et prennent en charge une charge rapide jusqu’à 18 W.

Prix ​​et disponibilité de la série Micromax IN

Micromax mise beaucoup sur le sentiment anti-chinois actuel en Inde pour promouvoir ces téléphones, qui, selon elle, sont conçus et fabriqués localement. C’est un peu ironique alors que le panneau arrière du Micromax IN Note 1 de couleur verte ressemble étrangement au Honor 9X. Néanmoins, Micromax a un défi de taille à relever, car le segment de prix ciblé est actuellement dominé par Redmi et Realme.

Le Micromax IN Note 1 est au prix de 10 999 Rs (~ 148 $) pour la version de stockage de 4 Go de RAM et de 64 Go et de 12 999 Rs (~ 174 $) pour le modèle 4 Go + 128 Go. Pendant ce temps, le Micromax IN 1b coûtera 7 999 Rs (~ 107 USD) pour 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et 6 999 Rs (~ 94 USD) pour 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Les deux téléphones seront disponibles sur Flipkart à partir du 24 novembre.

