Naya Rivera : la star de « Glee » est portée disparue

Naya Rivera, la chanteuse et actrice connue pour sa représentation acclamée de Santana Lopez sur «Glee», est portée disparue après un accident de natation dans le comté de Ventura, en Californie.

Rivera avait loué un bateau au bord du lac Piru, un réservoir près de Santa Clarita dans le comté de Los Angeles voisin, qui a quitté le quai vers 13h00. Mercredi après midi. Elle nageait avec son fils de 4 ans lorsque, pour des raisons inconnues, elle a submergé et n’a pas refait surface, a déclaré le capitaine Eric Buschow du département du shérif du comté de Ventura à TheWrap.

« Elle a disparu à ce stade et nous avons une opération de recherche et de sauvetage active essayant de la localiser », a déclaré Buschow.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra