FC Bayern Munich : actus, transferts, rumeurs

Claudio Pizarro peut imaginer jouer un rôle d’ambassadeur au Bayern Munich. L’ancien entraîneur du Bayern Felix Magath attend beaucoup de la nouvelle recrue Leroy Sane. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur le FC Bayern.

Claudio Pizarro peut imaginer un rôle d’ambassadeur du FC Bayern Munich après la fin de sa carrière active au SV Werder Bremen. Une offre correspondante du patron du FCB, Karl-Heinz Rummenigge, est apparemment déjà disponible. « J’ai toujours dit que je trouvais intéressante l’offre de faire quelque chose au Bayern », a déclaré mercredi 41 ans lors de sa conférence de presse d’adieu.

—490 Bundesliga games

—197 goals

—6 Bundesliga titles



Today, after Werder Bremen's relegation play-off win vs. Heidenheim, Claudio Pizarro waves goodbye to football at the age of 41. 🇵🇪 pic.twitter.com/hqm6bXcoMY