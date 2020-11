Na’Vi ramène Mag de sa liste inactive à l’entraîneur de l’équipe Dota 2

Après avoir passé les deux derniers mois sur la liste inactive de Natus Vincere, Andrey «Mag» Chipenko est revenu au poste d’entraîneur-chef de la Dota 2 équipe.

Il a été démis de ses fonctions en septembre lorsque Na’Vi a révisé son dota division, mettant au banc quatre de ses cinq joueurs avec Mag et finissant par signer une nouvelle liste à titre d’essai.

Après avoir intégré l’équipe FlyToMoon, Mag était toujours actif autour de l’équipe et les a aidés à se préparer pour l’OGA dota PIT Saison 3 et ESL One Germany 2020, leurs premiers événements se déroulant sous la bannière Na’Vi. L’équipe s’est classée quatrième à dota PIT Saison 3 et deuxième à ESL One Germany, marquant deux performances incroyablement impressionnantes pour la nouvelle équipe de niveau un.

Suite à ces placements, la direction a décidé de ramener Mag à temps plein car il connaissait déjà l’organisation, ayant été avec eux pendant plus de deux ans en tant qu’entraîneur et avait travaillé avec les nouveaux joueurs.

«Le résultat est le travail de toute l’équipe, et nous sommes heureux qu’Andrey nous ait officiellement rejoint à partir d’aujourd’hui», ancien FTM et actuel Na’Vi dota directeur Sergey «AnahRoniX» Bykovsky a déclaré. «Il a déjà contribué à nos victoires tout au long de l’ESL One Germany et il continuera à travailler avec l’équipe lors de futurs tournois.

Na’Vi participe actuellement à la ligue EPIC et se comporte bien, avec des victoires précoces contre Alliance et Team Liquid. Désormais, Mag continuera à travailler en étroite collaboration avec les joueurs alors qu’ils continuent à se préparer à la relance du dota Circuit Pro en janvier.

« Cette équipe ressemble exactement à la façon dont j’ai imaginé ma propre équipe, tous les joueurs ont des personnalités très différentes, mais surtout, ils parviennent à travailler ensemble pour obtenir des résultats », a déclaré Mag. «Je suis heureux de faire partie de cette équipe et je vois déjà les progrès de notre travail conjoint après le premier bootcamp. Mais ce n’est que le début de notre voyage, il nous reste encore beaucoup de travail à faire.