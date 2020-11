Christoph Knasmüllner et Ercan Kara accomplissent une tâche obligatoire contre le Dundalk FC

Le Rapid a conservé jeudi ses chances de se qualifier pour la seizième de finale de la Ligue Europa. Le Hütteldorfer a célébré une victoire 3-1 à l’extérieur à Dublin contre Dundalk grâce aux buts de Christoph Knasmüllner (11e) et Ercan Kara (37e, 58e) et Chris Shields (63e / penalty) et remportera une victoire 3-1 à l’Allianz Stadium dans deux semaines un match décisif pour la deuxième place contre Molde, quelle que soit la façon dont se terminera l’apparition des invités à Arsenal jeudi prochain.

Avec deux tours à faire, Rapid est troisième du groupe B, à égalité de points avec Molde. Les Norvégiens avaient déjà reçu une défaite 3-0 à domicile contre Arsenal.

Pour le Rapidler entraîné par Manfred Nastl en l’absence du malade Dietmar Kühbauer, les choses se sont mieux déroulées contre Dundalk dès le départ que lors de la difficile victoire 4: 3 à domicile contre les outsiders irlandais il y a trois semaines. Taxiarchis Fountas a testé le gardien Gary Rogers pour la première fois à la sixième minute, cinq minutes plus tard, c’était 1-0 pour le Rapid. Knasmüllner a pris des mesures à partir d’un bon 25 mètres et a vaincu Rogers avec un tir à longue distance remarquable.

Puis le gardien de Dundalk s’est démarqué sur une tentative de Fountas (18e) et sur un coup franc de Kara (29e), avant d’être de nouveau battu à la 37e minute. Thorsten Schick a frappé un centre idéal au milieu et Kara s’est dirigé vers le score de 2-0 pour les Viennois.

La situation précaire du personnel de Rapid au milieu de terrain central, qui a amené Melih Ibrahimoglu à la formation de départ, n’a pas eu d’effets négatifs. Le finaliste autrichien avait les Irlandais, qui étaient limités dans leurs capacités, largement sous contrôle et n’ont permis qu’un tir à longue distance inoffensif de Michael Duffy (18e) en première mi-temps, paré par le gardien Paul Gartler.

Cependant, immédiatement après le redémarrage, le jeu aurait pu se renverser. Le remplaçant Kelede Nathan Oduwa de tête large de près (48e) et rate un penalty (50e) Avant le penalty, Mateo Barac s’autorise à dribbler inutilement dans sa propre surface de réparation et commet une faute sur Daniel Kelly.

À la 58e minute, Kara a ligoté le doublé – l’attaquant a réussi avec un coup de pied du bord de la surface de réparation. Mais ce n’était pas la fin du match, car Rapid n’a pas réussi à se concentrer à plusieurs reprises et a été puni pour cela. Srdan Grahovac a fait tomber Oduwa, Shields a utilisé le penalty (63.). Dundalk avait déjà marqué deux buts de pénalité contre le Rapid à Vienne.

En conséquence, les Irlandais se sont battus courageusement, mais sans succès, pour faire demi-tour. Les invités ont ramené la tête de manière relativement sûre au fil du temps et avaient encore une chance de 4-1 grâce au remplaçant Koya Kitagawa, qui a échoué à Rogers (77e).

Score final: Dundalk FC 1: 3 SK Rapid Vienna

Déchiré: 0: 1 (11.) Knas müllner 0: 2 (37.) Kara 0: 3 (58.) Kara 1: 3 (63.) Boucliers (Elfmeter)

Dundalk: Rogers – Hoare (46. Kelly), Boyle, Cleary – Gannon, Shields, Sloggett (72. Murray), Dummigan (81. Leahy) – Colovic (46. McEleney), McMillan (46. Oduwa), Duffy

Rapide: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac – Schick, Knasmüllner (81. Demir), Grahovac, Ibrahimoglu (55. Arase), Ullmann – Kara (66. Kitagawa), Fountas (66. Schuster)

A noter: Oduwa a raté un penalty (50e).

Cartons jaunes: Dummigan, Cleary ou Grahovac

Dundalk contre Rapide: les voix

Manfred Nastl (entraîneur adjoint au nom de l’entraîneur-chef malade Dietmar Kühbauer): « Je suis plus que satisfait du résultat. La performance a été solide sur de longues distances, d’accord. De temps en temps, nous avons brièvement vacillé, mais c’était une victoire bien méritée. Aujourd’hui, nous pouvons rire de nos erreurs, mais nous pouvons le faire dans d’autres matchs. L’opposition est restée mal à l’aise jusqu’à la fin, nous sommes donc extrêmement heureux d’avoir les trois points. Nous avons surtout fait ce que nous avions prévu de faire et marqué trois beaux buts. »

Ligue Europa: Le tableau du Groupe B