Nasa : le simulateur de coucher de soleil d’autres mondes offre un spectacle à couper le souffle

Si tu regardais le soleil se coucher Uranus , le ciel commençait comme un bleu brillant et se fondait dans des bleus plus profonds avec des notes turquoises saisissantes. Alors, comment savons-nous cela? Geronimo Villanueva, scientifique planétaire au Goddard Space Flight Center de la NASA, visualisé à quoi ressemblent les couchers de soleil sur Uranus (à 1 minute et 43 secondes dans la vidéo ci-dessus), ainsi que sur la Terre, Mars, Vénus et la plus grande lune de Saturne Titan tout en construisant un outil de modélisation informatique pour une future mission potentielle à Uranus. Cet outil est en cours de développement dans le but ultime de peut-être un jour le transporter dans l’atmosphère d’Uranus pour étudier l’atmosphère en personne, selon une déclaration de la NASA .

Mais pour l’instant, parce que les couchers de soleil se produisent avec des planètes qui s’éloignent de la lumière de leur étoile (dans notre cas, le soleil) et pendant ce processus, les photons (particules de lumière) sont dispersés dans différentes directions en fonction des types de molécules dans l’atmosphère, ces les simulations sont un outil précieux pour explorer des atmosphères lointaines.

En utilisant des informations connues sur les atmosphères de ces mondes, Villanueva a créé un ensemble de simulations du ciel qui montrent à quoi ressemblerait le coucher de soleil sur ces mondes. Dans les animations créées à partir de ces simulations, la vue est ce que vous verriez si vous regardiez le ciel depuis ces mondes à travers un objectif de caméra large, avec un point blanc représentant la position du soleil.

Coucher de soleil sur les différentes planètes :

Alors que, dans cette simulation, le coucher de soleil sur Uranus est une superbe ombre de tons bleus, le ciel Vénus passe d’un jaune terne à un brun boueux, le ciel sur Mars apparaît comme un spectacle brun grisâtre et le ciel changeant de Titan passe d’un jaune orangé vibrant à un orange brûlé profond.

Ces simulations du ciel font maintenant partie d’un outil en ligne appelé Générateur de spectre planétaire, qui a été développé par des scientifiques de la NASA Goddard (y compris Villanueva). Avec ce générateur, les scientifiques peuvent simuler comment la lumière se déplace dans l’atmosphère des objets, des planètes aux comètes. Avec cet outil, les scientifiques peuvent explorer les atmosphères des mondes lointains et des objets rocheux et mieux comprendre leurs surfaces et leurs atmosphères, selon la même déclaration.