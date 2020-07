Premier league: Man City a défoncé le champion Liverpool

Sur un score final de 4-0, Man City a complètement volé la vedette au Liverpool. Alors que ce dernier figure en tête de classement pour le premier league ces derniers temps, l’équipe n’a pu marquer aucun but lors de son match pour la 32e journée du premier league avec Man City qui figure en deuxième position.

A post shared by Manchester City (@mancity) on Jul 2, 2020 at 12:46pm PDT

Man City a battu Liverpool pendant la 32e journée du match pour la course au titre du premier league, le jeudi 02 juillet 2020 à l’Etihad Stadium. Cette victoire prestigieuse est une grande opportunité pour l’équipe de grimper et d’atteindre le haut du classement. Après avoir remporté le titre de champion d’Angleterre, avec 20 points d’écart entre les deux équipes, cette grande défaite a plutôt remis en question la compétence de Liverpool Football Club qui a perdu ses lignes pendant le match hier.

Head over to City+ to see the full match replay of last night’s outstanding display!! 👇👇



🔵 #ManCity https://t.co/bMgyHtSydW