Batman : une version de Michael Keaton prévue pour 2022

Selon un rapport exclusif dans The Wrap, Michael Keaton est en pourparlers pour reprendre son rôle de Batman dans le prochain film Flash.

Apparemment, les discussions sont encore tôt et l’acteur n’a pas encore finalisé l’accord, mais si cela devait aller de l’avant, le film rencontrera Batman de Keaton 30 ans après les événements de Batman Returns. Le film de DC serait prétendument utilisé comme tremplin pour introduire correctement l’idée du multivers pour la première fois, jetant les bases pour lesquelles tant de versions différentes des mêmes héros peuvent exister simultanément.

Bien que le public n’ait pas nécessairement besoin de cette explication dans le monde pour profiter des différentes sous-franchises de DC, cela constituerait un bon moyen de justifier la présence de deux versions du Joker (Joaquin Phoenix et la version non encore diffusée qui feront leurs débuts dans La trilogie Batman de Matt Reeves) existant simultanément dans leur propre série de films.

Pour The Flash, cependant, The Wrap rapporte que Keaton reprendra là où les retours se sont arrêtés, ignorant les événements de Batman Forever et Batman & Robin qui, bien que radicalement différents dans le ton et la présentation, étaient toujours définis dans la même continuité. Peut-être que ces suites seront reconnectées pour provenir également d’une autre partie du multivers.