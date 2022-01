MyFrenchFilmFestival : le premier festival de films francophones en ligne au monde ?

Le monde s’est mis à regarder des films en ligne via des services de vidéo à la demande (VOD) lorsque la pandémie a commencé en 2020 et que les salles de cinéma ont fermé. Mais MyFrenchFilmFestival a toujours été en ligne et prétend être “le premier festival de films francophones en ligne au monde.” Depuis 2011 où il a commencé avec seulement quelques plateformes partenaires, il est maintenant disponible sur plus de 70 plateformes VOD à travers le monde.

“Depuis 2011, MyFrenchFilmFestival a pour objectif de proposer le meilleur du jeune cinéma français grâce à une sélection de 30 films récents – longs et courts métrages – chaque année”, explique Léo Tisseau, responsable de la distribution numérique d’Unifrance qui organise MyFrenchFilmFestival. ” Ces films sont inédits dans de nombreux pays. A l’origine, l’idée était de proposer ces films indépendants et non anglophones à un public éloigné des salles de cinéma. Tous les films sont disponibles avec des sous-titres en 10 langues, ce qui nous permet de toucher un public plus large chaque année.”

12ème édition de MyFrenchFilmFestival

MyFrenchFilmFestival se déroule du 14 janvier au 14 février 2022 et les 30 films en compétition peuvent être visionnés depuis le site internet de MyFrenchFilmFestival ou sur une grande variété de plateformes de vidéo à la demande, notamment Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play et Cinessance, la toute nouvelle plateforme de films français en Amérique du Nord. Avantage Cinessance : l’accès à tous les films de MyFrenchFilmFestival sera gratuit pour les abonnés de Cinessance pendant toute la durée du festival.

🍿✨ Check out the teaser and the program for the 12th edition of MyFrenchFilmFestival!

👉 https://t.co/iDDKRnE9rM

January 14 > February 14, 22 ✨🍿 pic.twitter.com/87gCDenUtx — MyFrenchFilmFestival (@myfff) January 5, 2022

MyFrenchFilmFestival présente des films sélectionnés qui illustrent la diversité du cinéma français. Parmi les 30 longs et courts métrages, on trouve des comédies, des romances, des drames, des thrillers, des documentaires, des animations et un Kids Corner pour les jeunes spectateurs. Tous les genres sont présentés. Le Grand Prix du Jury, les Prix de la Presse Internationale et les Prix du Public seront annoncés à la fin du festival le 15 février 2022.

Tous les films peuvent être sous-titrés en français, anglais, allemand, coréen, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais et russe. Pour 2022, les sous-titres en arabe, grec, hongrois, mandarin traditionnel et turc sont disponibles sur les plateformes VOD en langue locale de ces pays.

L’année dernière, le MyFrenchFilmFestival a connu une croissance de l’audience avec plus de 13 millions de vues pour les films, selon Tisseau. Les langues sous-titrées supplémentaires permettront d’augmenter encore plus le nombre de spectateurs en 2022.

“En effet, pendant la pandémie et en raison de la fermeture des cinémas, nous avons vu de nombreux festivals de cinéma organiser une édition en ligne”, a déclaré Tisseau.

“De notre côté, la pandémie n’a pas changé notre modèle mais nous avons remarqué que notre audience a augmenté, notamment grâce à notre édition spéciale

Le meilleur du cinéma français en ligne avec Cinessance, c’est aussi un accès privilégié au contenu de festivals du films français partout dans le monde, ça commence demain avec les films de @myfff disponible du 14 janvier au 14 février à la demande sur Cinessance. Enjoy! pic.twitter.com/6x7os617fZ — Cinessance (@cinessance) January 13, 2022

De nombreuses organisations francophones ont connu la même tendance à cause de la pandémie. Les Instituts français et les Alliances françaises ont organisé des événements et des cours en ligne, ce qui a permis d’augmenter le nombre de leurs membres et la participation aux événements. Certaines de ces organisations s’associent cette année à MyFrenchFilmFestival et projettent les films du festival dans des salles de cinéma lorsque cela est possible et approprié.

“MyFrenchFilmFestival repose désormais sur une pluralité de modèles de distribution : en vidéo à la demande mais aussi physiquement avec de nombreuses projections en salle”, a déclaré Tisseau. “Nous sommes convaincus que la multiplication des modèles de distribution permet au festival d’augmenter son audience chaque année.”

De nombreuses Alliances françaises organisent toujours leurs propres événements Ciné-Club en ligne en raison de l’avantage de la participation accrue du public, ainsi que du maintien des règles locales de pandémie. Par exemple, l’Alliance Francaise Silicon Valley organisera une discussion bilingue sur le film français 8 Rue de l’Humanité le 28 janvier 2022 après que les participants aient visionné le film en ligne. L’Alliance Francaise Kansas City fait de même le 27 janvier 2022 avec le film Mademoiselle de Joncquières, et l’Alliance Francaise du North Shore (Evanston, IL) propose une discussion en ligne sur le film Les Aventures Extrordinaires d’Adèle Blanc-Sec le 3 février 2022.

Mais que ce soit en ligne ou en salle, les films français sont populaires dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Selon Clément Monnet, PDG et fondateur de Cinessance, depuis que les frères Lumière ont exporté leur film L’Arroseur Arossé en Amérique, un an après sa première projection à Paris en 1895, les spectateurs apprécient de voir la culture et le patrimoine français au cinéma. Monnet considère le partenariat de Cinessance avec UniFrance pour MyFrenchFilmFestival comme un honneur particulier.