World of Warcraft : un joueur de 70 ans débanni après avoir été pris pour un bot

A 70 ans, un joueur a été banni 6 mois du célèbre jeu World of Warcraft parce que Blizzard pensait que son compte était automatisé.

La communauté de World Of Warcraft s’est ralliée à un homme de 70 ans qui avait été banni pour avoir “joué au jeu d’une manière que Blizzard suppose être celle des robots”, et sa suspension de six mois a été annulée.

Vendredi 21 janvier, les enfants d’un fan de World Of Warcraft âgé de 70 ans se sont rendus sur le subreddit du MMO pour demander de l’aide afin que le compte de leur père soit débloqué. Selon le post, il a reçu une interdiction de six mois “pour avoir essentiellement joué au jeu d’une manière que Blizzard suppose que les bots font.”

“Il joue à WoW depuis le lancement original de Burning Crusade. C’est un homme de 70 ans qui aime faire des quêtes et mettre à niveau de nouveaux personnages”, peut-on lire dans le post.

“Il ne parle pas beaucoup dans le chat. D’un point de vue extérieur… oui, il ressemble à un robot. Mais, c’est un vieux type qui joue et qui aime les éléments fantastiques du jeu et du monde. Il a probablement fait près de dix chasseurs à ce stade.

“Mais, il joue de cette façon depuis plus de dix ans. C’était quelque chose qu’il aimait vraiment faire, surtout maintenant qu’il s’est retiré du travail.”

Bien que l’utilisateur (connu sous le nom de “Mydadwasbanned”) n’ait pas eu beaucoup de succès avec le soutien de la communauté de Blizzard, le message a finalement suscité suffisamment d’intérêt pour que Blizzard réévalue le cas.

Dans une dernière mise à jour du message, “Blizzard a finalement réussi à annuler l’interdiction”. Une capture d’écran du message d’annulation du bannissement de Blizzard montre également que la société a admis que “les mesures prises étaient inappropriées pour les comportements identifiés” et a crédité le compte World Of Warcraft de l’homme banni de 30 jours de temps de jeu.