My Hero Academia saison 5 épisode 18 : spoilers, heure et date de sortie sur ADN

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé My Hero Academia saison 5 approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 18 sur ADN en France ?

Basé sur une série de mangas japonais écrite et illustrée par Kouhei Horikoshi, My Hero Academia ou “Boku no Hero Academia” est un anime de super-héros. Il raconte l’histoire d’Izuku Midoriya, qui est né dans un monde où 80% de la population a des caprices ou des super-pouvoirs. Izuku fait partie des 20% restants, mais cela ne l’empêche pas de rêver de devenir un jour un héros professionnel. Sa vie change à jamais lorsqu’il rencontre All Might, le héros numéro un et préféré d’Izuku. Réalisant que le garçon possède un courage et une bravoure immenses, All Might le choisit comme successeur pour son Quirk One For All.

Dans l’épisode 17, Midoriya, Bakugou et Shouto ont du mal à suivre Endeavour, mais on peut dire qu’ils s’améliorent de jour en jour. Seul dans son bureau, Endeavor s’interroge sur le message crypté qu’il a reçu de Hawks. Fuyumi lui demande d’emmener Midoriya et Bakugou dîner afin qu’elle puisse rencontrer les amis de Shouto. Quand Endeavour et Shouto arrivent avec Midoriya et Bakugou, ils voient que Natsuo est là. Peu de temps après le début du dîner, des informations sensibles sur la famille Todoroki commencent à être révélées, au grand dam de Midoriya et Bakugou. Dans la scène post-crédits, Ending, un ancien ennemi juré d’Endeavour, regarde un bulletin d’information sur le héros n ° 1 actuel avec le sourire aux lèvres. Si vous vous demandez à quoi vous attendre dans le prochain épisode, nous avons ce qu’il vous faut.

My Hero Academia Season 5 Episode 18 Preview English Sub

Heure et date de sortie de l’épisode 18 de la saison 5 de My Hero Academia

L’épisode 18 de My Hero Academia saison 5 devrait être diffusé sur ADN à 11h30 le samedi 31 juin en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par ADN, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Où regarder My Hero Academia saison 5 en ligne ?

Les téléspectateurs abonnés peuvent regarder les épisodes de la saison 5 de My Hero Academia sur ADN. C’est le seul streamer à proposer la saison 5 de My Hero Academia. Sinon, vous pouvez également voir les saisons 1 et 2 dez My Hero Academia sur Netflix.

My Hero Academia Saison 5 Episode 18 Spoilers

Dans l’épisode 18, Midoriya et Bakugou pourraient en apprendre davantage sur le frère aîné de Shouto, Toya, et ce qui lui est arrivé. La famille Todoroki a construit un sanctuaire dans ce qui était autrefois leur chambre. Ils pensent évidemment qu’il est mort. Quand Endeavour et les étudiants partiront, Fuyumi remerciera probablement Midoriya d’être ami avec Shoto.

Pendant ce temps, Ending pourrait capturer Natsuo dans l’espoir d’utiliser le fils d’Endeavor pour le héros n ° 1 pour le tuer. Quand Endeavour arrive avec les stagiaires, il peut être réticent à attaquer Ending car il peut blesser Natsuo. Cela donnera probablement aux trois apprentis une chance accidentelle de rattraper un ennemi avant le héros de la flamme.