La Folle Histoire de Max et Léon sur TF1 : une comédie déjantée durant la Seconde Guerre mondiale avec le duo du Palmashow

Déjà sortie en salle au mois de novembre 2016, le premier film du duo humoristique le « Palmashow » est de retour sur le petit écran. En effet, le film intitulé « La Folle Histoire de Max et Léon » sera diffusé ce 29 juillet à 21H05 sur TF1. Créé par Jonathan Barré, à qui l’on doit déjà « Nos chers voisins » avec l’aide de David Marsais et de Grégoire Ludig, ce long-métrage a été très bien accueilli par les critiques lors de sa sortie. Interprétée par le duo du « Palmashow », cette comédie fera surement passer un bon moment de rigolade sachant que les deux comédiens sont déjà habitués à proposer des sketchs sur YouTube avec une chaine qui compte plus de 3 millions d’abonnés. Que nous réservent donc les deux humoristes durant cette soirée comédie sur TF1 ?

C’est quoi l’histoire du film ?

Pour leur premier film qui a ici été réalisé aux côtés de Jonathan Barré, le duo d’humoristes a décidé de s’éclater comme jamais puisqu’il s’agit là d’une vraie comédie déjantée où tout est permis. En ce qui concerne l’intrigue, le titre en dit déjà beaucoup sur ce dont on va parler dans le long-métrage. « La Folle Histoire de Max et Léon » nous emmènera donc en septembre 1939, une période de l’histoire durant laquelle la Seconde Guerre mondiale vient d’être déclarée. C’est dans ce contexte que nous amenés à suivre deux amis inséparables, Max et Léon.

Ils trainent toujours ensemble et ne font rien de leur vie que de faire la fête. Et la guerre ayant été déclarée, ils ne pensent plus qu’à échapper à être envoyés au front pour combattre les ennemis. Cependant, malgré leurs efforts, ils ne réussissent pas à se faire réformer et sont directement enrôlés dans l’armée de terre. C’est donc à partir de ce moment-là que commencent les aventures hilarantes de Max et Léon. De gros fainéants et des bringueurs qui vont devoir se battre ou fuir pour survivre aux atrocités de la guerre.

Entre les blagues, les situations toutes plus improbables les unes que les autres dans lesquelles ils vont se retrouver ou encore leur maladresse, le film promet de faire rire de nombreux téléspectateurs. De plus, cette comédie nous offrira une immersion totale puisque nous aurons droit à de superbes costumes à foison, une reconstitution historique très détaillée, des maquillages impressionnants ou encore à des véhicules d’époque. Comment ces deux crétins trop lâches et individualistes vont alors faire pour se sortir de cette situation ? La réponse à découvrir ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Après avoir diverti ses fans durant des années sur internet et à la télévision, le « Palmashow » a décidé en 2016 de se lancer dans le cinéma avec l’aide du cinéaste Jonathan Barré. Dans « La Folle Histoire de Max et Léon », Grégoire Ludig et David Marsais incarnent donc les rôles principaux, celui de Max et de Léon.

À leurs côtés, nous pourrons également voir Bernard Farcy, Christophe Lambert, Kad Merad, Pascale Arbillot, Florence Foresti, Baptiste Lecaplain, Thomas VDB et Kyan Khojandi. On y verra aussi des habitués de l’humour sur internet comme Simon Astier, Alban Lenoir, Monsieur Poulpe et Adrien Ménielle. Toutes ces célébrités y interprètent de seconds rôles très variés, d’un résistant au commandant de police en passant par un acteur dans un film de propagande. Donc, si vous aimez le genre comédie, si vous êtes fans de « Palmashow » ou encore si vous n’avez jamais vu le film, rendez-vous ce soir à 21H05 sur TF1 pour découvrir « La Folle Histoire de Max et Léon ».