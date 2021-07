Tokyo Revengers épisode 17 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 17 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 17 sur Crunchyroll

L’épisode précédent Once upon a time nous a emmené aux premiers jours de Toman. Mikey retrouve ses amis en route pour la plage. Sa vieille et lente mobylette lui vaut leurs moqueries. On apprend qu’il attend d’avoir assez d’argent pour acheter une Honda CB250T avant de s’acheter une moto. En chemin, un groupe de délinquants plus âgés les accoste, mais ils partent après que Mikey les ait menacés. La mobylette tombe en panne d’essence avant qu’ils n’atteignent la plage, et Mikey trompe Baji pour qu’il amène la mobylette à une station-service. Le groupe de délinquants de tout à l’heure trouve Baji et le tabasse, mais il refuse de les laisser toucher la mobylette. Mikey arrive et détruit la mobylette, puis il bat les délinquants plus âgés pour avoir endommagé le véhicule.

Kazutora déclare qu’il veut offrir à Mikey une CB250T et emmène Baji avec lui. Ce dernier apprend rapidement que son ami a l’intention de voler la moto. Ils s’introduisent dans un magasin qui en possède une. Cependant, le propriétaire entend le vacarme et sort. Un Baji horrifié réalise qu’il connaît cette personne. Se ruant sur le propriétaire du magasin par derrière, Kazutora le frappe à la tête et l’assomme. Alors que l’homme se vide de son sang sur le sol, Baji révèle qu’il s’agit du frère de Mikey, Shinichiro. Kazutora fait alors une dépression nerveuse et décide que tout est de la faute de Mikey. La police arrive et arrête les deux amis. Alors qu’ils sont conduits dehors, Baji aperçoit Mikey dans la foule et lui demande pardon.

Dans l’épisode 17, l’histoire reviendra probablement sur le passé de Takemichi. Après avoir tout appris, il pourrait penser qu’il sera impossible de faire revenir Baji dans le Toman. Chifuyu Matsuno, le commandant en second de Baji dans la 1ère division de Toman, pourrait rendre visite à Takemichi pour lui dire qu’il pense que Baji a des arrière-pensées pour ses actions.

🎬 Images promotionnelles de l'épisode 17 "No way" de #TokyoRevengers (1/2) pic.twitter.com/iyias1oVKi — Tokyo Revengers FR (@TokyoRevengerFR) July 26, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 17 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 17 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 16 de Tokyo Revengers sortira le samedi 31 juillet ou le dimanche 1 août en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 17 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 31 juillet en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.