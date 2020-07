Mundaun lancera au printemps 2021

Les jeux dessinés au crayon ne sont pas inconnus dans les jeux 2D, mais voir des textures de crayon monotones sur des modèles 3D est plus rare. Ils sont vraiment étranges, ce qui, je suppose, convient parfaitement à l’horreur. Mundaun est un jeu d’horreur indépendant mettant en scène des légendes folkloriques dans une vallée isolée des Alpes. Il apparaît à nouveau dans une nouvelle bande-annonce pour annoncer une date de sortie au printemps 2021.

«Après avoir appris la mort mystérieuse de son grand-père dans un incendie, le protagoniste se rend à Mundaun pour la première fois depuis l’enfance», explique Hidden Fields. « Il découvrira bientôt que quelque chose d’ancien et de diabolique hante les habitants restants. » Vous résoudrez des énigmes et découvrirez des secrets lors de votre randonnée sur la montagne Mundaun, si les légendes locales effrayantes ne vous arrachent pas en premier, c’est bien.

«Le passé et ses secrets enfouis sont un grand thème tout au long de Mundaun», a déclaré le développeur Michel Ziegler à RPS en 2018, révélant l’horreur populaire de Mundaun. «Lors de son voyage dans la montagne, le joueur découvrira ce qui s’est passé morceau par morceau à travers des flashbacks oniriques.

La nouvelle bande-annonce et la liste des fonctionnalités de Mundaun dégagent certainement l’ambiance d’une campagne pleine de secrets initialement inconnus pour un étranger. Cela me rappelle un peu la peur silencieuse de The Vanishing Of Ethan Carter. «Interagissez avec ses habitants excentriques qui ont même leur propre langue parlée obscure», dit Hidden Fields. «Méfiez-vous des créatures errant dans le paysage.»

Mundan était auparavant prévu dans le courant de 2019. Il est maintenant prévu de le lancer au printemps 2021. Vous pouvez le trouver sur Steam jusque-là.

