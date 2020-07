Maurice Tillet: L’inspiration pour Shrek avait une condition appelée acromégalie

1930 | 21 juillet 2020



Dreamworks n’a pas commenté les rumeurs selon lesquelles Shrek aurait été inspiré par Maurice Tillet. (ongratitude.net)

Exprimé par Mike Myers, Shrek est le héros réticent de la comédie de conte de fées de 2001 du même nom, basée sur un livre pour enfants par William Steig sur un ogre brutal au look distinctif. Bien que Dreamworks, la société de production derrière Shrek, n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs, beaucoup pensent que Shrek a été inspiré par un lutteur français des années 1930 et 1940 nommé Maurice Tillet. Vous devez l’admettre est genre d’étrange.

L’ange français

Maurice Tillet était né en 1903 en Russie à des parents français qui sont rapidement revenus en France pour élever leur fils. De toute évidence, il a eu une enfance relativement normale sans problème de santé majeur. En fait, il avait un visage si chérubin qu’il a gagné le surnom « L’ange français« au cours de sa carrière de catcheur, mais la lutte n’a pas toujours été le rêve de Tillet. Il espérait au départ devenir avocat. Tout a cependant changé peu après son 20e anniversaire.

Tillet n’a montré aucun signe de son état jusqu’à ce qu’il soit dans la vingtaine. (wikitree.com)

Tillet et acromégalie

Alors qu’il entrait dans la vingtaine, Tillet a commencé à remarquer un gonflement inhabituel dans ses mains, ses pieds et sa tête. Lorsque le problème a persisté, Tillet a consulté un médecin, et après avoir effectué une batterie de tests, le médecin a donné à Tillet un diagnostic effrayant: il avait une acromégalie.

L’acromégalie est un trouble hormonal qui provoque l’allongement et l’épaississement des os. (medscape.com)

Qu’est-ce que l’acromégalie?

L’acromégalie est une affection médicale qui provoque la croissance d’une tumeur bénigne sur l’hypophyse dans le cerveau. La tumeur amène la glande pituitaire à libérer des quantités excessives d’hormones de croissance, ce qui signifie que les énormes poussées de croissance qu’une personne éprouve dans l’enfance se poursuivent sans relâche jusqu’à l’âge adulte chez les patients atteints d’acromégalie. Les personnes qui souffrent d’acromégalie sont beaucoup plus grandes que l’adulte moyen, avec des os qui s’épaississent à mesure qu’ils s’allongent. Les os de leurs mains, de leurs pieds et de leur visage sont les plus touchés. Comme vous pouvez l’imaginer, cela modifie considérablement l’apparence du patient.

Pas seulement un joli visage. (extra.ie)

Plus un visage d’ange

Au fur et à mesure que son acromégalie progressait, le visage autrefois angélique de Maurice Tillet changea radicalement. Sa mâchoire a pris une forme carrée à mesure qu’elle grandissait, dépassant légèrement, et tout son visage s’est élargi. Son crâne s’est allongé jusqu’à ce que ses oreilles ne soient pas à sa place. Ses mains et ses pieds étaient gigantesques et il a dû réapprendre à naviguer dans le monde avec des gants géants et des pieds maladroits.

Bien que le corps de Tillet n’ait pas grandi, son visage, sa tête, ses mains et ses pieds l’ont fait. (boredrandom.com)

Le lutteur

Alors qu’il devenait désillusionné par son diagnostic – une carrière dans la profession juridique était terminée – Tillet a fait la connaissance d’un lutteur professionnel de Lituanie nommé Karl Pojello en 1937. Pojello a été impressionné par la puissance de Tillet et l’a persuadé de devenir un lutteur, même déménager à Paris pour le former. Tillet a trouvé un succès modéré en tant que lutteur professionnel en France et en Angleterre jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a immigré en Amérique.

Tillet était un champion du monde des poids lourds dans les années 1940. (smacktalks.org)

Le champ

Au début des années 1940, à Boston, Tillet s’est connecté avec le promoteur de lutte Paul Bowser, et c’est ici qu’il a vraiment prospéré en tant que lutteur. Il a maintenu une séquence de victoires sans défaite fou plus d’un an et demi, détenant le titre de Champion du monde poids lourd AWA de 1940 à 1942. Il a même inspiré une flopée d’imitateurs: l’ange irlandais, l’ange russe, l’ange tchèque, l’ange canadien, etc. Un seul d’entre eux – Paul Olaffsen, l’ange suédois – souffrait également d’acromégalie.

Tillet avait 51 ans quand il est mort. (viola.bz)

Une disparition précoce

Malheureusement, comme pour presque tous les patients atteints d’acromégalie, l’état de Tillet a écourté sa vie. À l’âge de 51 ans, son cœur et son système vasculaire ne pouvaient plus répondre aux exigences de son corps surdimensionné et il mourut d’une maladie cardiovasculaire le 4 septembre 1954 à Chicago. Quelques années avant sa mort, cependant, Tillet a permis à un sculpteur de la région de Chicago, Louis Linck, de fabriquer plusieurs bustes en plâtre de son visage pour à la fois commémorer sa carrière de catcheur et documenter les effets de l’acromégalie. L’un des bustes de Linck de Tillet est actuellement hébergé au Musée international des sciences chirurgicales de Chicago.

Plusieurs caractéristiques de Tillet ressemblent à Shrek. (huffingtonpost.co.uk)

Shrek ressemble-t-il à Tillet?

De ces bustes et photos pris de Tillet au cours de sa vie, il est clair qu’il porte plus qu’une ressemblance passagère avec l’adorable ogre, de la mâchoire saillante au sourire déséquilibré en passant par les oreilles minuscules et mal placées. Pourtant, il y a pas de preuve concrète que l’apparence de Shrek était basée sur Tillet. Ça pourrait simplement être une coïncidence.

André le Géant, qui a joué dans The Princess Bride, souffrait également d’acromégalie. (20th Century Fox)

Autres personnes souffrant d’acromégalie

Après tout, ce n’est pas comme si Tillet était le seul personnage de haut niveau à souffrir d’acromégalie. Bien que le trouble soit rare, ses effets se traduisent par des caractéristiques si frappantes que ceux qui en souffrent utilisent souvent leur apparence pour gagner de l’argent (et n’ont souvent pas d’autre choix). Andre the Giant, un autre lutteur professionnel et acteur dont on se souvient le plus pour son rôle de brute câline Fezzick dans La princesse à marier, souffrait également d’acromégalie. Parmi les autres artistes atteints du trouble, citons le 6’9 » Ted Cassidy, qui a joué Lurch dans La famille Addams, et Richard Keil, qui a joué le méchant Jaws dans les films de James Bond L’espion qui m’aimait et Moonraker. L’apparence de Shrek aurait pu être influencée par l’un ou l’autre de ces hommes, et bien que ce soit un honneur douteux d’inspirer un ogre littéral, il Est-ce que avoir un moyen avec les dames (pas contrairement à André le Géant lui-même).