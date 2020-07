Qu’est-il arrivé au comte Dooku avant qu’il ne soit un Sith

Apparu pour la première fois en 2002 dans Attack of the Clones en tant qu’ex-Jedi mystérieux, le comte Dooku a – comme beaucoup de personnages – connu un développement considérable en dehors des principales préquelles de Star Wars. Étant l’un des principaux acteurs de la guerre des clones, la méchanceté de Dooku allait plus loin que le simple contrôle du mouvement politique opposé contre la République.

Joué à merveille dans Attack of the Clones et Revenge of the Sith du théâtre Christopher Lee, Dooku a un rôle considérable dans la disparition d’Anakin Skywalker. Après avoir retiré le bras d’Anakin, puis décapité par lui, le temps d’écran limité de Dooku a un grand impact sur le développement du personnage d’Anakin, ainsi que sur la galaxie elle-même.

L’ancien Jedi a quitté l’Ordre après avoir été déçu par celui-ci et a ensuite jeté les bases de la guerre des clones, qui verrait un jour son maître Sidious régner sur la galaxie en tant que partie de l’empire galactique. Cependant, comme mentionné, après avoir été trahi par son maître, Dooku n’a jamais eu de place dans cette nouvelle galaxie qu’il était en train de former.

Mais à travers les romans, l’audio et les bandes dessinées, la vie du comte Dooku avant sa chute dans le côté obscur a été considérablement élargie. Alors, voici ce qui est arrivé à Dooku AVANT qu’il ne devienne un Sith …